Gran Hermano 2024: cómo quedó la placa definitiva de nominados tras el voto positivo

El presentador informó que Santiago Algorta, Andrea Lázaro, Brian Alberto, Lourdes Ciccarone, Luciana Martínez, Petrona Jerez, Chiara Mancuso, Sandra Priore, Luz Tito y Ulises Apóstolo continuaban en el reality una semana más.

Mientras que Keila Sosa, Martina Pereyra, Sebastián Bello, Juan Pablo De Vigili, Claudio Di Lorenzo, Carlos Tocco, Candela Campos, Sofía 'Sopa' Buscio, Giuliano Vaschetto y Ezequiel Ois se enfrentarán el próximo domingo y dos de ellos tendrán que abandonar el juego.

Cabe destacar que horas antes los concursantes fueron castigados por abandonar la prueba semanal. El 'Big' les anunció que en la próxima gala de eliminación dos personas quedarán afuera. También les informó que solo podrán usar el 25 por ciento del presupuesto asignado.

Embed

Sandra apuntó contra la producción de Gran Hermano 2024 tras un duro comunicado: "No me parece justo"

Luego de que Luca Figurelli decidiera abandonar este jueves la prueba semanal, la participante Sandra Priore criticó duramente el reglamento de Gran Hermano.

Todo surgió después de que Luca, en representación de los jugadores, desistiera del desafío. Inmediatamente, el 'Big' les comunicó que se estaba analizando una sanción por abandono grupal.

"Tendría que estar en el escrito: 'el que abandona la prueba, va a tener una sanción'. Bueno, no la abandonamos un carajo. No me parece justo que no lo hayan puesto", opinó la pescadora.

"Si hay tantos ítems que están marcados en un reglamento, ahí tendría que decir 'no se puede abandonar'. Entonces, uno, si después de leer 'no se puede abandonar', abandona igual, esa es otra historia", siguió la jugadora.

"Ahora si tomás una sanción donde lo dice...", agregó. Ahí, una de sus compañeras bromeó, imitó la voz del 'Big' y dijo: "Sandra, al confesionario". "Tenés abiertas las puertas", lanzó otra.

"Yo solamente tiro opiniones", se atajó Sandra, quien días atrás casi abandona el juego por quedarse sin cigarrillos.