Se casó el papá de Jésica Cirio tras 15 años en pareja: las fotos

Lo cierto es que muchos se preguntan por qué esperaron tanto tiempo para formalizar la relación, si hasta tienen un hijo, la realidad es que hace poco le salió el divorcio de su primera mujer, la mamá de Jésica.

Otro detalle de la boda, es que tampoco hubo anillos dado que el propio Horacio Cirio contó a los presentes que "no hay plata" para comprarlos, aunque aseguró que lo importante es haber podido formalizar una pareja absolutamente consolidada.

El drama del papá de Jesica Cirio, a poco de haber anunciado su casamiento

La semana pasada en Socios del espectáculo (El Trece) dieron a conocer que Horacio, el papá de Jésica Cirio estaba organizando su casamiento con Marcela Lugones, su novia desde hace 15 años.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron detalles de la boda. Incluso, mostraron imágenes del lugar elegido para realizar la celebración del matrimonio.

Sin embargo, Horacio se llevó una enorme desilusión, a horas de haber confirmado su casamiento. "Está viviendo una verdadera tragedia", advirtió Rodrigo Lussich.

Cuando salió la noticia de su boda en Socios del espectáculo, el papá de Jésica Cirio recibió el llamado de la dueña del lugar -donde iba a llevarse adelante la ceremonia-, quien le dijo que ella no estaba alquilando la propiedad sino que alguien la estaba subalquilando sin autorización.

"Me llamó Don Cirio y me dijo: 'Me arruinaron el salón'. Me dice que fue víctima de una estafa. Él pagó 35 mil pesos de seña a alguien, que estaba subalquilando la casa que nosotros mostramos", explicó Gonzalo Vázquez.