Se conoció el monto de la propina que dejaron Wanda Nara y Maxi López en un restaurante y se encendió la polémica

Y tiró un dato sobre la cena de la Wanda: “Dejó muy buena propina. Como 7000 pesos”. “Entonces seguramente no le cobraron la mesa”, supuso la conductora Carmen Barbieri. Ahí Pampito no dejó pasar la oportunidad para hacer la conversión de peso a dólares: “Entonces dejó 7000 pesos de propina que son... 15 dólares”.

La noticia de la comida se conoció en LAM, cuando el programa de América TV tenía su móvil apostado en la parrilla Don Benito para entrevistar a Carmen Barbieri, quien festejaba allí su cumpleaños, y se encontraron de casualidad con el exfutbolista y los tres chicos en una de las mesas.

Según reveló Ángel de Brito, el exfutbolista había ido por su cuenta con sus hijos, que son la razón de su visita al país, y Wanda casualmente llegó para ocupar otra mesa. Pero cuando los vio no dudó un instante en unirse a ellos y compartir la cena en la misma mesa, porque al fin y al cabo siguen siendo familia.

La contundente respuesta de Santiago del Moro sobre los filosos retweets de Wanda Nara contra él: "Ni me interesa"

Tras volver al ruedo laboral después de las merecidísimas vacaciones que se tomó después de algo más de cinco meses que lo tuvieron casi a diario en la pantalla de Telefe al frente de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro habló de los filosos posteos de Wanda Nara destacando su labor como conductora de MasterChef y criticando el trabajo que supo hacer el rubio.

Consultado por el cronista de LAM (América TV) sobre el tema, lejos de iniciar una guerra verbal Santiago del Moro fue contundente con sus declaraciones. "Con ella tengo la mejor. Me encanta Wanda", aseguró fiel a su estilo relajado y descontracturado.

Claro que cuando el notero del programa de Ángel de Brito hizo referencia al gesto 2.0 de Wanda Nara en su contra desde la red social del pajarito, con mensajes del tipo "la veo mejor a ella que a Santiago", del Moro fue contundente una vez más.

"No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa. Capaz que ni lo vio y lo retuiteó. No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada", cerró del Moro sobre el tema quien ya comienza a calentar motores para ponerse al frente de la siguiente edición de Gran Hermano.