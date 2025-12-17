Se filtró por qué Ana Rosenfeld rompió su amistad de 20 años con Marina Calabró

Embed

El tiempo pasó, y tal parece que con la intervención de la justicia el monto reclamado se incrementó hasta esa cifra. Al tiempo que Junqueira solicitó que se periten los teléfonos celulares de Ana Rosenfeld y de Wanda Nara, según aseguró Duré quien aseguró que Marina Calabró siempre contó con toda la documentación que probaba el reclamo de la letrada brasileña y lo compartió al aire sin importarle la opinión de su entonces amiga.

Así las cosas, en las últimas horas todo terminó de estallar cuando la abogada de la mayor de las Nara no invitó a Marina Calabró a su cumpleaños, dando por finalizada una tradición de muchos años. De acuerdo a Nancy Duré, la hermana de Iliana Calabró está "muy dolida y traicionada", porque no esperaba esta actitud por parte de quien consideraba su amiga de toda la vida.

Y como si esto fuera poco, Pampito y Matías Vázquez sumaron que Ana Rosenfeld llegó a decirle a Calabró que "dejara de llenarle la cabeza a Guido Záffora", compañero de de Marina tanto en la radio como en televisión, tensando más aún el enfrentamiento.

Cuál fue la advertencia que Ana Rosenfeld le hizo a Wanda Nara sobre Nicolás Payarola

En medio del fuerte escándalo judicial que envuelve por estas horas a Nicolás Payarola, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como abogado de Wanda Nara, salieron a la luz nuevos detalles sobre las advertencias que la conductora habría recibido antes de contratarlo. El letrado permanece detenido y enfrenta múltiples acusaciones por presunta defraudación a clientes propios y supuestas estafas millonarias reiteradas, una situación que sacude al mundo del espectáculo y al ámbito judicial.

En este contexto, Ana Rosenfeld rompió el silencio y contó públicamente cómo intentó alertar a Wanda sobre el accionar y la reputación de su colega. La abogada, histórica representante legal de la mayor de las Nara, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de sumar a Payarola para avanzar con denuncias penales contra Mauro Icardi, ex pareja de la empresaria y padre de sus dos hijas.

Este lunes, Wanda debió presentarse a declarar en la causa en calidad de testigo, ya que figura mencionada en una de las once denuncias que pesan sobre Payarola. A la vez, se conoció que la abogada Macarena Posse también lo denunció, acusándolo de no haberle abonado honorarios por un monto de 600 mil dólares correspondientes a su intervención en el divorcio del futbolista del Galatasaray.

Invitada al programa LAM (América TV), Rosenfeld explicó que su alejamiento de la causa fue una decisión directa ante la incorporación de Payarola. Según relató Ángel de Brito en su ciclo, Wanda declaró ante la Justicia: "Cuando yo lo contacto a Nicolás Payarola, es por recomendación de Elián Valenzuela y Ana sale". A partir de esa frase, Rosenfeld fue contundente: "A él le interesaba que yo no esté al lado de ella porque si yo estaba, a Wanda nunca le hubiese pasado lo que está pasando".

La abogada también recordó una situación clave vinculada a la compra de la nueva casa de Wanda. "Me dijo que Payarola le recomendó que haga la operación de tal o cual manera. Entonces, yo ahí le supliqué que no lo haga. Siento que la salvé, no solo por la plata sino también por la casa", afirmó con énfasis.

En su declaración judicial, la propia Nara confirmó que Rosenfeld decidió apartarse al no coincidir con el modo de trabajo de Payarola, una postura que ella terminó comprendiendo y avalando. En ese sentido, Ana remarcó: "Él quería trabajar tranquilo y que nadie lo contralara. [...] Yo era un obstáculo para él".

Por último, la letrada sumó más detalles sobre las señales de alerta que detectó desde el inicio. "Cuando Wanda lo contrató a Payarola, empezamos a no concordar en nada. Incluso, en un momento, hizo algunas señas que no me gustaron nada. Lo pesqué al vuelo", aseguró. Y cerró con una reflexión: "Le vendió un montón de cosas que, en un estado de desesperación, vos pensás que son correctas", al tiempo que destacó: "Todo lo que él le mandaba, ella me lo consultaba".