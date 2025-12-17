Homero Pettinato lloró en vivo y anunció una tremenda noticia en medio del escándalo con Sofía Gonet

Y agregó visiblemente emocionado: "Los amo y espero que me estén llamando de reemplazo. Lamento mucho si decepciono a alguien, son caminos que hay que tomar en algún momento, son decisiones difíciles. Me llevo en el corazón todo el gran programa que pasamos".

Ahí tomó la palabra Nati Jota quien no pudo evitar quebrarse: "Amigo te quiero mucho y te voy a extrañar al aire y fuera del aire, tenés una risa espectacular y hacer lucir a los otros. Cuando empezaste hizo un clik el programa en su momento en la búsqueda de identidad y donde nos empezamos a hacer un equipo de verdad. La vas a seguir rompiendo y te mereces que te pasen lindas cosas".

"No quiero llorar", dijo Homero Pettinato mientras era contenido por Damián Betular con un fuerte abrazo.

homero pettinato

El duro descargo de La Reini Sofía Gonet por la polémica con su ex Homero Pettinato

Sofía Gonet compartió un video en su cuenta en Instgram ante el escándalo que generó el cruce público con su ex Homero Pettinato con divulgación de chats privados y acusasiones cruzadas entre los dos en la época que eran pareja.

"Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, psicópata, que tendría que estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes que ojalá me maten o me caguen a piñas", comenzó la influencer su descargo.

"Todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que esto no es violencia y ustedes esperaran que fuera Sarah Kay o Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan grande como esa", continuó firme.

Y en ese sentido explicó: "Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, pero yo eso no lo quiero juzgar, eso desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no nunca supe cómo manejarlas".

"Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya, obviamente eso no iba a funcionar y fue escalando la toxicidad hasta terminar en esto: en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto 0. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca esforzarme tanto y recibir, desprecios, desplantes y mentiras. Estar con una persona que te dejaba de contestar a las 6 de la tarde y no aparecía hasta el otro día y vos no tenías ni idea. O salir con esta persona y que vaya al baño y se olvide que vos estabas ahí acompañándolo", recordó La Reini sobre su relación con Homero Pettinato.

"Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, chongos... Eso no es violencia tampoco, vos ni enterada pensas que tenés un pacto monogámico y transparente y después te enteras de cosas. Pero bueno, una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre", sentenció Sofía Gonet.