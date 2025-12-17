La furia de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, tras la explosiva denuncia de su ex

Arredondo insistió en que “me defraudó y me desilusioné con él, pero ojalá que sea muy feliz, le deseo lo mejor. Yo soy team Wanda Nara y ojalá que se haya enamorado”. Y cerró su descargo con una frase tajante: “El historial de cada uno dice muchas cosas, aprendí que hay que ver el historial de cada hombre. Hay que aceptar cuando a una la dejan de querer. Yo no voy a hablar de deudas ni de estafas de él”.

Tras estas declaraciones, Migueles se comunicó con Pochi a través de una serie de mensajes para dar su versión y revelar lo que, según él, sería el verdadero motivo detrás de la aparición pública de María Laura. La panelista leyó al aire que el empresario aseguró que su ex “siempre quiso ser famosa, es su sueño. Se casó con La Hiena Barrios”, y agregó que él “está muy bien con Wanda, con los hijos que tienen en común y que lo demás le parece que es una gilada”.

“No suelta, que se ocupe de vender casas. Mirá, Pochi, yo tengo un montón de chats con María Laura donde muchos de los puntos que vos estás hablando se aclaran. Yo se los mostré a Wanda en su momento”, sostuvo Migueles.

Finalmente, el empresario apuntó contra la martillera al afirmar que “yo siento que ella se quedó despechada y que por eso se está manejando de esta manera conmigo”. Y cerró con una explicación personal: “Nosotros nos estábamos viendo, no éramos ni novios y yo no tenía por qué contarle que iba a tener un hijo con otra mujer porque la verdad es que estábamos onda chongos, no es que ella era mi par. Vos tenés la versión de ella que es esta y a mí lo que me estaba pasando era esto, y por eso no tenía ganas de contárselo”.

¿Cuánto cobra Wanda Nara por mes como figura exclusiva de Telefe?

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al revelar detalles del contrato que Wanda Nara firmó con Telefe.

"Estuve en Telefe tanto que hasta leí el contrato de Wanda. Me quedé impactada con lo bajo que es", comenzó diciendo la conductora, y dejó en claro su sorpresa por las cifras acordadas.

Luego, aportó más precisiones: "2025 y 2026 lo tiene cerrado por dos años con exclusividad. El monto es en dólares, pagadero en siete cuotas en dólares. Es el monto más IVA, obviamente, no voy a decir el valor porque...".

De inmediato, Latorre comparó ese acuerdo con el de otro conductor estrella del canal: "Yo creo que el contrato de Wanda es un mes de Del Moro en Telefe".

Más adelante, la presentadora insistió: "Me quedé helada, no puedo creer que Wanda no haya negociado bien el contrato". En ese momento, Lizardo Ponce intervino con una pregunta que generó risas en el estudio: "¿Cuántas buenas carteras se puede comprar con el contrato que cerró con Telefe?".

La respuesta de Yanina fue contundente: "Y... una carterita por mes".