Se filtró en qué gastaba Wanda Nara la tarjeta de crédito que Mauro Icardi le bloqueó

“Siempre digo, lamentablemente pasa que, cuando hay poder económico de un lado y ese poder lo ejercen de manera caprichosa y arbitraria, generalmente los perjudicados son los chicos”, comenzó argumentando la representante legal de la inminente conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Al tiempo que dejó en claro que esta situación es incómoda aunque en los hechos “no le afecta a Wanda, por su trabajo, tiene laburo y tiene ingresos... Está muy claro que la tarjeta de crédito que se cortó era solamente para proveer lo que era la cuota alimentaria o la comida de las chicas, los gastos, porque no circula efectivo”.

Fue allí que la letrada explicó que en su momento lo que habían pedido era que “la tarjeta de crédito estuviera solamente afectada a los gastos de manutención”, tras confirmar que hará aproximadamente un mes está bloqueada, a pesar de que por el momento no hay ningún convenio firmado entre las partes, así como tampoco se iniciaron por el momento los trámites de divorcio de manera legal.

“La tarjeta de crédito es un simbolismo dentro de una separación”, agregó la famosa abogada, y concluyó remarcando que “para Wanda es simplemente el simbolismo que representa. Obviamente (…) es la presión que ejerce un hombre sobre la mujer, sobre todo con la cuestión de la cuota alimentaria”.

La despechada actitud de Mauro Icardi que sacó de quicio a Wanda Nara

Hace varias semanas Wanda Nara anunció una nueva separación de Mauro Icardi. Y si bien la mediática y el futbolista pasaron por incontables crisis, parecería que esta vez la ruptura sería definitiva, a pesar de que más de uno aseguró que se trataría de una movida de prensa.

Así, en medio de incontables especulaciones, comienzos de este mes de agosto trascendió que Icardi le habría cortado todas las extensiones de las tarjetas de crédito a la madre de sus hijas, lo que habría sacado de quicio a Wanda.

Y sobre esta cuestión precisamente habló en Mañanísima (El Trece) esta viernes Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la mediática.

"Yo puedo dar fe de que están separados, no sólo territorialmente porque él está en Estambul y ella en los Estados Unidos, sino además afectivamente. No hay mentiras, es una realidad. Lo de las tarjetas, si dicen ustedes que salió de boca de Wanda, entonces es verosímil. No sería el primer caso, lo primero que suelen hacer los hombres es cortar la tarjeta o la cuota alimentaria como método de coerción", expresó la letrada sin confirmar ni desmentir el rumor.

En tanto, sobre la división de bienes del matrimonio, Rosenfeld fue clara. "Ellos la hicieron hace 3 años cuando hubo un conflicto que los separó. Ellos pusieron los papeles sobre la mesa pero no quita que haya cuestiones que todavía mantengan la ganancialidad y que habrá que evaluar si eventualmente se llega a la instancia de divorcio", explicó dando a entender que por el momento ninguno de los dos inició los trámites para romper la familia.

Por último, sobre un hipotético juicio por alimentos que Wanda podría iniciarle a Icardi, la abogada fue políticamente correcta y evitó dar precisiones. "No creo que lleguen a esa instancia porque sería romper con toda clase de acuerdo previo. Wanda es buena alumna y sabe que tiene que guardar todos los comprobantes de los gastos que uno haga de manera unilateral cuando debería ser mutuo", concluyó.