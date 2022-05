Se filtró un detalle hot del video que la China Suárez le envió a Mauro Icardi

La angelita confirmó que tiene esa grabación en su poder y reveló un detalle hot del contenido de ese video.

"Tengo el video que China Suárez le envió a Mauro Icardi. Está en mi computadora", precisó Yanina.

La panelista de LAM indicó que fue Wanda quien le pasó esa grabación. La botinera accedió por el vínculo de confianza que construyeron.

image.png

"Yo fui fiel a todo lo que me contó. La respeté, no conté lo que me pidió. No mostré las cosas", explicó la integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Yanina explicó también que conserva ese material como respaldo. "Yo me cubro, chicos. A ver si me vienen juicios. Yo ya tengo un montón de juicios. Ahora con todo me tengo que cubrir", remarcó.

image.png

Por último, la angelita mencionó que, apenas se enteró de la existencia de ese video, hizo hasta lo imposible por tenerlo. "Yo generalmente pido pruebas. No me tiro a la pileta a decir 'hay un video de China Suárez tocándose'. No. Que me lo muestre. Yo no lo muestro, pero lo quiero ver. Y lo vi", cerró.

La decisión de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi, que sorprende a todos

Wanda Nara estaría por tomar una decisión drástica sobre su relación con Mauro Icardi. Después del escándalo con La China, la botinera volvió a apostar a su relación con el futbolista.

Por esa razón, la rubia renovaría sus votos con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella.

La botinera fue fotografiada en un local de ropa en Milán, donde habría comprado un vestido de novia.

image.png

Las versiones indican que Wanda estaría organizando una ceremonia íntima para revalidar su relación con Mauro Icardi.