Se reavivió la guerra entre Emma Vich y Cata Gorostidi por un asunto pendiente de Gran Hermano

Emma Vich usó un fragmento de un video de una discusión entre ellos. En dicha pelea, Cata le deseaba lo peor al muchacho: "No vas a bailar ni con Tini, ni con Lali, ni vas a tener su show de una hora y media".

Al parecer, el ex GH le dedicó "Los 2000s" a la médica. La letra es una respuesta a esa frase categórica que le tocó escuchar en la casa: "Ahora soy Iconic, baby, soy un pop stars...".

Fede Bongiorno compartió el videoclip en su cuenta de Twitter y señaló que Emma incluyó ese fragmento de la pelea en el reality. En los comentarios, Cata no tardó en reaccionar: "Jajajajajajajaa siempre protagonista".

Emmanuel Vich se enfureció y se fue del programa de Yuyito González: "¡Pará, no abandones!"

Emmanuel Vich protagonizó un terrible escándalo al aire cuando fue al programa Empezar el día, Ciudad Magazine, y se retiró del estudio muy enojado en medio de la entrevista con Yuyito González y su equipo.

"Tenemos una pareja abierta, free love le digo yo", dijo el ex Gran Hermano 2022 sobre su vínculo con Nicolás Suar, quien se encontraba acompañándolo detrás de cámaras.

"¿Tienen ganas de casarse?", le consultó Facundo Ventura. "Pero ya estamos casados", le contestó Emma. Y ahí el hijo de Luis comentó: "Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que casados no estaban".

"¿Cómo te dijo que no estábamos casados?", reaccionó con sorpresa el invitado. Y el panelista explicó: "Perdón, aclaro que esto fue cuando surgió los rumores que él estaba dentro de la casa, yo le pregunté si eran pareja abierta estando casados y me dijo: no, casados no estamos".

"Ya que están acá, lo aclaran acá, fuera de cámara no", intervino Yuyito González al verlo un tanto incómodo a Emma. Y el marido del ex GH le dijo al panelista: "Nunca me preguntaste eso", y luego Emma se levantó del sillón y retiró rápidamente de cámara.

"No abandones eh, pará, que no se me vaya. ¿Explicame qué pasó? Me pueden contar qué pasó que no entendí nada", dijo con total sorpresa la conductora por el tenso momento que se vio al aire mientras el invitado se iba del estudio muy enojado junto a su pareja.