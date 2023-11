Se supo el motivo por el cual Nicole Neumann nunca conoció a Luca Cubero

Sin embargo, para la modelo, el vínculo con el pequeño no se trata de algo fundamental. Y es que un móvil para LAM (América) Nicole se mostró indiferente ante la idea de un encuentro y deslizó: “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”.

Aunque ella no dio muchos detalles, fue Ángel de Brito desde el estudio quien reveló el verdadero parecer de Nicole. “No quiere saber nada con el Cuberito ni de casualidad, y me gusta que lo reconozca. Le chupa un huevo, no le importa nada, me gusta que no sea careta…”, afirmó.

La tajante respuesta de Nicole Neumann sobre los celos por la despedida de soltero de Manu Urcera

Después de que trascendiera que Nicole Neumann y Manu Urcera tuvieron una fuerte pelea por la despedida de solteros que los amigos del piloto le estaban organizando, la modelo habló al respecto.

"Finalmente mañana sábado Nicole va a hacer una despedida con amigas en una zona de chacras de Cardales, mientras que Manu Urcera está viendo un plan tranquilo que no despierte los celos de Nicole”, había informado Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece).

“Los amigos de Urcera están enfadadísimos. Hace tiempo le vienen advirtiendo sobre los celos de Nicole. Tenían planificado el viaje para estos días, algunos ya tenían los pasajes comprados. Cuando ella se entera de que estaba todo organizado, se enoja y él ahora está en Neuquén”, había agregado Paula Varela.

Ahora la modelo habló con Intrusos (América TV) y desmintió que haya tenido una pelea con su pareja. “Se cuentan muchas mentiras y ni me hago eco de la cantidad de cosas que se dicen que nada que ver”, aseguró.

El cronista también le preguntó a Nicole por Soledad Solaro, quien tiene un buen vínculo con Urcera y ella estaría celosa. “Sole estuvo festejando en la despedida. Es amiga”, sostuvo. “Otra de las tantas mentiras que se dicen. Vivan y dejen vivir. Y cuando vean a la gente feliz, la dejen ser feliz”, expresó contundente.