Se supo el verdadero motivo por el cual Andrea Taboada no fue al cumpleaños de Ángel de Brito

Es así que en las últimas horas, el conductor de LAM recibió todo tipo de consultas desde sus redes sociales, queriendo saber el por qué de la ausencia de Taboada, con quien incluso se ha ido de vacaciones lo que hace inferir que hay una verdadera amistad más allá de lo laboral.

Ángel de Brito sobre ausencia de Taboada en su cumpleaños.jpg

Entonces, fiel a su estilo directo y sin filtro, de Brito no tuvo el menor inconveniente en responderle a sus más de 3 millones de seguidores de Instagram cuando le preguntaron directamente por qué no fue Andrea. "Me dijo que tenía cena por su despedida del Canal de la Ciudad" explicó Ángel arrobando a su colega.

En tanto, desde el aire de LAM (América TV), el conductor también nombró a otras figuras del ambiente que invitó y no pudieron asistir: "Invité a Listorti, tenía el cumpleaños de un amigo lejos, como Maite, que también tenía un cumple; Denise y Campi iban a venir pero él tenía grabaciones de la serie de Menem que está haciendo y no llegó", reveló.

Andrea Taboada se despidió de LAM: la emoción de Ángel de Brito y Yanina Latorre

El viernes 23 de junio, Andrea Taboada se despidió de LAM (América TV). La panelista agradeció a Ángel de Brito, a la producción y sus compañeras. Yanina Latorre no pudo contener las lágrimas.

"Es una excelente profesional y una gran amiga, querida por todo el mundo. Tuvo muchas propuestas para trabajar, pero se va a quedar en América... ¿Ya lo podemos decir?", expresó el conductor y cedió la palabra a la angelita.

"Lucas González, Mariano Chihade, Mariana Fabbiani, con toda la mejor de las ondas, me convocaron para estar en DDM. Estoy muy contenta", precisó Taboada.

Andrea Taboada.jpg

"No quiso homenaje de despedida. No quería llorar", explicó Ángel. En ese momento, la panelista lo interrumpió y destacó cómo fue trabajar junto a él. "Te agradezco, siempre la confianza que me tuviste, aprendo, aprendí, y sigo aprendiendo de vos", destacó.

Por último, Taboada prometió regresar al piso. "Voy a volver de angelita invitada, si Mariana me deja. Estuvo buenísimo y para mí, LAM, es mi casa. A vos te quiero mucho, mucho, mucho", finalizó.