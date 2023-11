Se supo el verdadero motivo de la salida de Camila Homs del Bailando 2023

Así las cosas, este lunes al comienzo del programa en la pantalla de América TV, fue el mismísimo Tinelli quien se encargó de aclarar los verdaderos motivos por los que Cami Homs debe retirarse del concurso de baile televisivo.

Camila Homs en el Bailando 1.JPG

Así, antes de la llegada de la primera pareja de baile de la noche, el conductor del Bailando 2023 repasó los mejores puntajes de esta ronda, donde tras mencionar a Coti Romero y su pareja con 23 puntos, fue el turno de Cami Homs y Nico Fleitas, momento en que aclaró que la modelo ya tenía pautada su salida y reveló los motivos reales.

"Les voy a decir algo: Cami Homs no se va porque se peleó con nadie. Cami Homs ya tenía un contrato firmado que tiene que ir a llevar a los chicos a Madrid... Así que les digo para todos aquellos que han especulado durante todo este fin de semana", reveló entonces, firme y tajante, Marcelo Tinelli. Asunto terminado.

El insólito percance que sufrió Camila Homs en el Bailando 2023: "Nunca había visto esto en la pista"

El viernes pasado Camila Homs se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) y para esta gala eligió el ritmo de Pop Hits 2000. Si bien todo parecía ir bien, en medio de la coreografía la modelo sufrió un percance con el calzado y se le rompió el taco de uno de sus zapatos.

Para sorpresa de todos, Camila siguió con la coreografía como pudo y al finalizar todo el estudio la aplaudió por su actitud de afrontar el baile con semejante dificultad.

Cami Homs

“Apenas empezó la coreografía, yo la verdad que nunca había visto esto en la pista. Se le pianto el taco a Cami Homs y siguió bailando como una reina, impresionante. Con el pie derecho como si tuviera taco, no apoyaba nunca, apoyaba la puntita. Tremendo”, expresó Marcelo Tinelli y felicitó a la participante asombrado.

taco roto de Camila Homs

En eso, su bailarín también transmitió su admiración hacia la compañera y ella admitió: “Lo sentí apenas se salió y eso que no estaba flojo, no se, sucedió. Lo sentí y dije acá no pasó nada e intenté hacerlo de la mejor manera, capaz en algún momento se notó pero traté de darlo todo y que salga como queríamos”.