Se supo la verdad detrás del supuesto romance de Mauro Icardi con una ex Gran Hermano

Yasmila Mendeguia

Sin embargo, la noticia llegó a oídos de la influencer y la misma se encargó de desmentir las versiones. "¿Eh? Esa camiseta es vieja, es de antes de que jugara Mauro, por lo que me dijeron", le escribió a @gossipeame.

"Me la prestaron mis amigos turcos para ir a ver un partido, me haces morir. De hecho es más cara que la original. No se consigue. Tiene todas las firmas de los que ganaron la copa ese año", explicó.

Yasmila Mendeguia Mauro Icardi

El duro gesto de Ivana Icardi hacia su hermano Mauro que despertó polémica

Desde hace un tiempo es de público conocimiento que los hermanos Icardi no mantienen una buena relación, pero en las últimas horas, Ivana sorprendió con un terminante gesto hacia su hermano Mauro qué podría significar un quiebre definitivo.

A través de sus redes, la modelo compartió un posteo donde invitaba a sus seguidores a una profunda reflexión acerca de la transformación, y en el mismo adjuntó un video con fotos de su infancia.

A medida que iban pasando las imágenes, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores fue cuando tomó en sus manos una foto familiar y la rompió separándose de su hermano Mauro.

“Mi pasado familiar está lleno de momentos tristes. Algunos hicieron las cosas mal, otros lo mejor que pudieron. En el medio crecí y me convertí en lo que soy hoy, con lo bueno y con lo malo", se la escuchaba decir en off.

Al final, otras imágenes decidió quemarlas y concluyó: “Mi niña interior es mi guía, mi inspiración. Y me recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, he aprendido a abrazar mi pasado, a reconocer mis fortalezas y a mirar al futuro con más ilusión. Ahora es mi momento".