Se supo por qué Furia de Gran Hermano se desvinculó de Telefe: así habría sido la tensa charla entre las partes

E inmediatamente agregó: “Furia rechaza el premio, se lo da a Del Moro y lo deja pagando. El post de eso fue una reunión entre Furia y tres personas de Telefe donde le dijeron, ‘te mandás una más y vas a estar afuera de Telefe’. Y la verdad que ella estaba entre ceja y ceja con respecto a cómo se iba moviendo”.

Pero lo que habría sido el detonante para que Furia terminase fuera del canal fue un reciente episodio. “Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada. Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etc.”, explicó Ochoa.

Fue allí que completó la información, detallando que “a raíz de eso, la llamaron y la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente ‘te vas’. Lo que me cuentan acá es que por lo único que la quieren tener enganchada es para tener la posibilidad de que entre a Gran Hermano Chile, que todavía no es una opción, pero están muy interesados desde Endemol, que ella participe un tiempo. Entonces, para poder cubrirse, contractualmente la tendrían enganchada, como en el desarrollo del reality. Pero, para todo lo demás, quedaría liberada para que ella haga su vida”.

Furia reveló cuánto le pagaban por estar en la casa de Gran Hermano y descolocó a todos

La exjugadora más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana Furia Scaglione, visitó el nuevo streaming de Alex Caniggia y reveló cuánto le pagaban por estar en el reality.

Todo comenzó cuando le consultaron si volvería a participar de Gran Hermano en una edición famosos. La tatuada expresó que sí y aclaró: "Igual depende, porque ellos seleccionan. Hacen un casting muy excelente y hay que ver si mi personalidad va para esa casa".

Ahí, el influencer disparó: "Si hay guita igual sí, siempre". Acto seguido, la doble de riesgo ventiló sobre Telefe: "Igual a mí todavía no me pagaron. El sueldo es de 6 mil por día y son 200 mil al mes. A mí todavía no me depositaron".

"Nosotros somos monotributistas. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron. Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere", detalló Furia.

Y reflexionó: "Visto desde afuera, hoy no lo aceptaría. Hoy yo sé lo que valgo. Igual antes trabajaba en otra empresa y no me pagaban eso, pero bueno... priorizo la exposición. Todo lo que se generó es lo que yo tengo hoy en día".