Se supo que Wanda Nara firmó el divorcio de Mauro Icardi pero un inesperado motivo cambió su parecer

"Wanda se quiso separar. De hecho está que firmó una separación porque no bancó la infidelidad. No bancó ni siquiera la posibilidad de que esa infidelidad fuera cierta. Yo creo que como buena sagitariana no acepta esas defraudaciones", reveló la profesional.

Sin embargo, explicó que un importante cambio en Mauro la hizo recapacitar y cambiar de opinión en cuanto a su futuro. "Yo creo que hubo un cambio radical en Mauro. Yo a Mauro lo quiero muchísimo. Lo conozco desde el día en que ella decidió empezar una nueva relación, una vez que se separó de Maxi. La verdad que encontró en él un compañero", sostuvo.

Rápidamente, la panelista Majo Martino indagó en cual seria el cambio del futbolista y Rosenfeld afirmó:"Mauro se dio cuenta que se le venía un edificio de cuarenta pisos encima. A partir de determinado momento entendió que a Wanda le encanta lo que hace, como a Mauro le encanta lo que hace, jugar al fútbol".

El insólito motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron en una favela en Brasil

Tras el éxito de "Bad Bitch", Wanda Nara se prepara para lanzar su segundo tema, que tendrá un videoclip con imágenes impactantes. La botinera viajó junto a su pareja, Mauro Icardi, a una favela en San Pablo, la locación elegida para el rodaje.

En su cuenta de Instagram, la mediática subió historias, en las cuales mostró los pasillos de dicho asentamiento. En todo momento, la diosa estuvo acompañada su productor, Negro Dub.

En una de los video que compartió se puede ver el look que escogió para el nuevo videoclip: unas botas negras de caña alta y pantalones cortos de color verde del equipo de básquet de la NBA, los Boston Celtics.

Wanda se fue feliz luego de una ardua jornada de rodaje. "En la Favela grabamos mi segundo videoclip. La gente que trabajó, y que vive acá, me regaló las sonrisas más hermosas", destacó.

La botinera quedó enamorada de los brasileños. "La energía y la alegría que tienen es inexplicable. Me dieron tanto amor que volveré por la gente que conocí acá, la quiero para siempre cerca mío", cerró.