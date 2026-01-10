Se supo quién contiene a Wanda Nara tras su escandalosa separación de Martín Migueles

Sin embargo, el acompañamiento emocional no es lo único que la mantiene en pie. Kennys puso el foco también en otro pilar fundamental en la vida de Wanda y destacó la importancia de sus obligaciones diarias: “Yo creo que el trabajo distrae y la pasás bien. Y, sobre todo, si te gusta lo que hacés, la pasás bárbaro”, sentenció firme.

El arranque de 2026 encontró a Wanda Nara atravesando un momento personal complejo. Luego de haber celebrado medio año de relación con Martín Migueles, la mediática tomó una decisión drástica y puso punto final, casi sin previo aviso, al vínculo en el que había vuelto a apostar tras su mediático y polémico romance con L-Gante.

La noticia comenzó a circular de la mano de Yanina Latorre, quien desde sus vacaciones en Estados Unidos lanzó la primicia que rápidamente sacudió al mundo del espectáculo. Sin embargo, quien terminó de confirmar la ruptura fue nada menos que Maxi López, el primer exmarido de Wanda, al brindar una entrevista donde ratificó la separación y despejó cualquier tipo de duda sobre el estado sentimental de la empresaria.

De acuerdo a la información que trascendió, el detonante habría sido el testimonio de Claudia Ciardone, quien aseguró que Migueles intentó volver a contactarla con intenciones de reconquistarla mientras ya estaba en pareja con Wanda. Frente a ese escenario, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no habría estado dispuesta a quedar nuevamente expuesta como la engañada. A esto se sumarían ciertas incomodidades vinculadas a los problemas legales que el joven estaría atravesando, un combo que habría terminado de inclinar la balanza hacia la ruptura.

Con este telón de fondo, y cuando aún resonaban las repercusiones de la separación, Elián “L-Gante” Valenzuela llamó la atención con una sugestiva publicación en sus redes sociales. El referente de la cumbia 420 compartió una historia en Instagram que, lejos de pasar desapercibida, fue leída por muchos usuarios como un claro mensaje indirecto dirigido a su expareja.

El posteo llegó apenas horas después de que Maxi López confirmara la noticia en Lape Club Social Informativo (América TV). En la imagen se lo puede ver a L-Gante sonriente, desde el parque de su casa en Canning, mientras de fondo suena la canción “En el muelle de San Blas”, el clásico de Maná. La elección del tema no fue casual y rápidamente despertó suspicacias.

La letra de la canción relata la historia de una mujer que espera el regreso de su amor, pero termina quedándose sola porque él nunca vuelve. En particular, la frase que eligió el músico para musicalizar su historia dice: “Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría”. Además, en otro tramo del tema se escucha “sola, sola en el olvido”, un detalle que muchos consideraron demasiado elocuente para ser una simple coincidencia.

Así, el posteo de Elián no tardó en viralizarse y en generar todo tipo de interpretaciones. Mientras algunos seguidores especularon con un posible intento de acercamiento hacia Wanda Nara, otros entendieron el gesto como una señal completamente opuesta: una manera de dejar en claro que no existiría ninguna intención de retomar la relación ahora que ella volvió a la soltería. El enigma quedó planteado y, una vez más, las redes sociales hicieron su trabajo. ¿Habrá mensaje oculto o solo una elección musical inocente?