Sentido homenaje de artistas a Gerardo Rozín por los 10 años de La Peña de Morfi: "El legado"

Y Leuco comentó: "(Los músicos) que son la otra mitad de este programa cada vez que vienen. Respetar y mantener ese legado de Gerardo. Que ellos recuerden quién es Gerardo y qué es la peña para ellos y cada uno de nosotros".

Luego se dio paso a un video con la palabra de muchos cantantes famosos desde Karina la Princesita hasta el cierre sorprendente de Joan Manuel Serrat.

Embed

“Hoy estamos acá porque hubo alguien que soñó con un lugar en donde los músicos nos sintiéramos como en nuestra propia casa”, comenzaron diciendo Soledad Pastorutti y Jairo, quien hace poco cantó con el nieto del presentador.

“No solo lo soñó, le dio forma, lo hizo realidad y lo sostuvo en el tiempo. Hoy seguimos habitando este espacio que lleva un sello inconfundible, el de alguien capaz de parar la velocidad de la televisión para hacernos escuchar con oídos nuevos la letra de una canción cantada mil veces”, decían otros artistas como Luciano Pereyra y Sandra Mihanovich.

“Nos tendió una mesa servida con el esmero y la magia de quien quiere que ese amigo vuelva. Le dieron una cocina y él la llenó de músicos y los músicos nos quedamos para siempre”, remarcaron otros intérpretes como el Chaqueño Palavecino y Antonio Tarragó Ros.

“Gracias a él sabemos que las mejores canciones del mundo están guardadas en un botiquín de primeros auxilios en el que hay remedio para el amor, la nostalgia y la ausencia”, decían sobre el final Karina La Princesita y Joan Manuel Serrat dio la apertura a ese programa tan especial: “Empieza La Peña de Morfi”, concluyó.

la peña de morfi 10 años.jpg

Carmela Bárbaro hizo una dura revelación sobre qué le dijo Roberto Moldavsky tras la muerte de Rozín: "Me trató mal"

Gerardo Rozín murió el 11 de marzo de 2022 a los 51 años luego de luchar contra una dura enfermedad y a tres años de su muerte Carmela Bárbaro lo recordó con mucho sentimiento y volvió a apuntar contra Roberto Moldavsky, quien era amigo del periodista.

La ex esposa del conductor y madre de su hija Elena arremetió contra el humorista por cómo se comportó tras el fallecimiento del periodista y en medio de su dolor más grande.

“Es un día feo, movilizante. Intento llenarlo de recuerdos lindos. Hoy estamos en otra etapa del duelo, ya no lloro tanto e intento quedarme con las cosas buenas”, expresó la periodista en diálogo con el ciclo Puro Show, El Trece, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Gerardo Rozín.

Consultada por Matías Vázquez por "los amigos del campeón" y en particular por lo sucedido con Roberto Moldavsky, Carmela Bárbaro contó que nunca más la llamó: “Además Moldavsky está convencido de que tiene razón. Allá él, dormirá tranquilo. Es un gesto de grandeza muy grande pedir perdón, no sé si es para todos”, comenzó.

“Más allá del negocio y la plata, lo de Moldavsky para mí fue personal. Lo que a mí me molestó es que yo yo lo llamé para hacerle una consulta en un momento en el que yo y mi familia estaba muy frágil y me trató muy mal”, recordó la periodista.

Y siguió: “Si vos sos amigo de Gerardo y yo soy la persona que está conteniendo a su hija, lo lógico sería que digas: ‘Che, flaca, ¿necesitas algo? ¿Querés que tomemos un café?’ Pero no, me trató mal”.

“Borrados hay un montón, es lo de menos. El tema es que me trató mal. Me dijo: ‘Yo no sé qué querés, la mía es la mía’. Me trató como si yo le estuviera queriendo quitar algo a él", contó sobre aquella polémica con el humorista.

Y remarcó: "No estuvo bueno, no me lo merecía, no me conocía, era la primera vez que hablaba y lo llamé con mucho respeto. No estaba en condiciones de pelearme con nadie”.

“Después de eso pasó mucho tiempo y yo no dije nada. Pero un día, de casualidad, en un programa de Roccassalvo empezaron a hablar muy bien de él, diciendo que era un gran amigo, y me incomodó mucho. En un momento me calenté y dije 'prefiero no hablar'. Y me empezó a mandar mensajes diciendo que yo me hacía preguntar por él en los programas. Si yo hubiera querido hablar de él, hubiera hablado hace un montón”, finalizó Carmela Bárbaro sobre el último contacto con Moldavsky.