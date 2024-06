Silvio Soldán fue internado de urgencia en Uruguay y generó preocupación

Para dar tranquilidad, el conductor enfatizó en que la posibilidad de un ACV fue inmediatamente descartada y que Silvio está estabilizado. "Está bárbaro de salud, pero se pegaron un susto bastante importante. La gente que estaba con él me dijo que ahora está descansando en su hotel, acostado”, aseguró.

Además, replicó el mensaje que recibió de alguien que estuvo con él y leyó: “Él se quería volver hoy. Estaba preocupado porque la prensa vio que se sentía mal. Fue a dar una conferencia de prensa y empezó a mirar para un costado en un momento como pidiendo ayuda. Empezó a decir ‘me siento mal’ y ahí se asustaron, llamaron a la ambulancia y de ahí lo llevaron al hospital. Esto fue a las cinco de la tarde”.

Por otro lado, la prensa de Silvio emitió un comunicado dando a conocer lo sucedido y anunciaron la reprogramación de su espectáculo "Silvio Soldán y dos grandes Valores del Tango" para que el reconocido conductor pueda descansar y reponerse.

Silvio Soldán comunicado

La foto íntima de Silvia Süller y Silvio Soldán que se volvió viral

Silvia Süller estuvo hace unos días en el programa A la tarde, América Tv, y contó varios secretos del mundo del espectáculo y se refirió a su escandalosa relación con Silvio Soldán, quien fue su pareja durante siete años y padre de su hijo Christian.

Süller estuvo casada a finales de la década de 1980 hasta mediados de la de 1990 con el popular animador y reconoció que él “la dejó en la calle”.

“Fue muy triste porque fue el 10 de febrero, en mi cumpleaños. Yo sentía ruidos estando dentro de mi habitación y cuando salgo había gente por todos lados, un policía, un abogado, un escribano. Había un camión y me hicieron una mudanza”, recordó la mediática.

Y añadió, fiel a su estilo, sobre la intimidad con el conductor: “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”.

Luego, desde las redes sociales, la ex vedette subió una imagen de un ejemplar de la recordada revista Radiolandia 2000 en la se puede leer en la que se puede leer en el título: “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, y una imagen de los dos con copas brindando y la mediática con ropa de encaje.