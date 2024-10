Sofi Morandi hizo su mayor confesión sexual y sorprendió a Moria Casán: "Mi última pareja fue..."

“Estoy recientemente soltera. Mi primera y última pareja fue una mujer. Me siento súper cómoda acá, pero no hablo tanto de mí, como que me cuido en ese sentido, pero sí, nunca había vivido una separación”, afirmó Sofi Morandi ante la total sorpresa de la diva.

"Fue mi primera pareja pero encima mujer", reconoció. A lo que Moria Casán reaccionó: “Ah, mirá vos, hiciste inauguración”. Y Sofi amplió: "Re, yo me consideraba bisexual desde adolescente, charlado con mi familia, pero nunca me había pasado de enamorarme de una mujer y fue re loco, me abrí a la experiencia".

Embed

"Te felicito por tu experiencia, no hay nada mejor que hacer lo que uno quiere en la vida para ser feliz. La verdadera libertad, salir del closet interno, no tener prejuicios. Me encanta esta historia de amor", le dijo Moria a Morandi.

Al consultarle quién era la mujer en cuestión, Sofía Morandi explicó: "Es bailarina y cantante, nos conocimos en un musical que trabajamos juntas".

"¿Cómo fue que te estabas enamorando de una mujer?", indagó la conductora. Y la actriz comentó: "Fue re progresivo, como que esto ya va más para más serio. Arrancó con histeriqueo, coqueteo, como con un chabón, pero después ya te empezas a ver cada vez más seguido. El ambiente de teatro te genera algo".

Y cerró su confesión al contar que estuvieron juntas "dos años y pico entre yendo y viniendo. Estoy en pleno duelo, sigo".

sofia morandi.jpg

El letal comentario de Moria Casán al ver la jugada foto que publicó Wanda Nara

Wanda Nara siempre muestra todas sus facetas en sus redes sociales, desde su lado como empresaria, sus momentos en familia y a veces también algunas fotos que pueden ser algo subidas de tono.

En esta ocasión, la conductora decidió interactuar con sus seguidores a través de la cajita de preguntas de Instagram, y cuando una usuaria le preguntó por su estado sentimental, respondió con una pose que dejaba ver algo de su pecho.

De todas formas, acompañó la selfie con la palabra “feliz”, dejando en claro que estaba pasando por un buen momento en cuanto a su presente sentimental, y a pesar de su reciente separación con Icardi.

En medio del revuelo que esta imagen generó, el periodista Ángel de Brito decidió divertirse en sus redes y compartió la selfie de la empresaria con la consigna: “¿por qué Wanda sube esta foto? Solo respuestas incorrectas”.

Fue ahí, donde apareció Moria Casán con su lengua karateca y entre las tantas respuesta que recibió el periodista de espectáculos, ella sentenció: “Silicona explotada”.