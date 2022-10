Sol Pérez volvió a cambiar de look en el debate de Gran Hermano 2022 ¡y estallaron los memes!

Sol Perez memes .jpg

Pero también hubo muchos otros que fueron más lejos con sus memes hacia Sol Pérez. Desde compararla con Moria Casán y Oriana Junco, o con Bart Simpson y sus amigos disfrazados con pelucas multicolores.

En tanto, otros usuarios la compararon con aquel icónico personaje de la novela mexicana Carita de Ángel de comienzos de este sigo. “Sol Pérez es nuestra Tía Pelucas”, aseguraron junto a un compilado de la tía de Dulce María y sus pelucas multicolores.

En tanto, otros simplemente se limitaron a mencionar a la panelista del reality junto a los hastags #GranHermano2022 o #GH22 con algunas otras postales chistosas haciendo alusión a los radicales cambios estilísticos. Al fin y al cabo, Sol Pérez una vez más logró su cometido: ser tendencia en las redes sociales y se hable de ella. ¡Bien ahí!.

Gran Hermano 2022: Maxi salvó a uno de los nominados y sorprendió con su decisión

Este jueves, Maxi, el líder de la semana en Gran Hermano 2022 (Telefe), usó su beneficio, salvó a uno de los cuatro nominados, y eligió entre Juan, Martina, Nacho y Walter.

Cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para hablar con los participantes, le pidió a Maximiliano Giudici que pase al frente y comparta algunas de sus impresiones de la semana de cara a su elección para sacar a alguien de la placa, y analice un poco la situación que viven.

maxi de gran hermano salva a un nominado.jpg Anoche, Maxi salvó a Alfa y lo sacó de la placa de nominados a abandonar Gran Hermano 2022 el próximo domingo.

“Los vi mucho más relajados con respecto a la primera semana que fue muy intensa y la pasamos con mucho nervio, algunos llantos. No la pasamos bien, pero esta semana lo disfrutamos más y nos divertimos muchísimo sin dejar de pensar en el juego. Los vi a todos más relajados”, aseguró el cordobés.

“La placa es más o menos la que me imaginaba. Juan y con Nacho creo que se han equivocado de arranque, pero tranquilamente podría llevarme bien, sobre todo con Nacho. A Nachito lo re aprecio, se me hace que es un chico influenciado, pero me cae súper bien. Creo que el desafío es adaptar el juego sin dejar de tener una buena convivencia”, detalló el novio de Juliana.

Finalmente, Maxi eligió, y su elección fue salvar a Walter “por motivos estratégicos y de afinidad”, y Alfa se mostró más que agradecido y quebró en llanto de la emoción que le generó la situación.