Sorprenden a Romina Uhrig jugando íntimamente con strippers y confirman una dura noticia

Lo cierto es que la periodista reveló conocer personalmente a Damián y explicó: “Como lo conozco hace muchos años le pregunté si estaba separado. Cuando le consulté eso me dijo ‘¿por qué?’. Le dije que me había llegado esa información y que lo quería corroborar. La respuesta fue el silencio total”.

Fue allí que Duré remarcó que Romina "dijo que estaba separada”, al tiempo que agregó: “Como si eso fuera poco, la gente de seguridad del boliche la escuchó cuando, después de todo el show de baile de los strippers, Romina le preguntó a uno de ellos, llamado Lucas, si quería ir a la Bresh a donde iban a salir todos a bailar”.

“Damián es una bomba, pero estaba bárbaro el stripper”, concluyó pícara la periodista.

Cómo fue el encuentro de Romina Uhrig y Alberto Fernández en Casa Rosada: los detalles

En medio del revuelo por los videos de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández, Guadalupe Vázquez expuso detalles sobre el encuentro de Romina Uhrig y el ex presidente en Casa Rosada en plena pandemia.

Desde su ciclo Guadavibes, Neura, la periodista contó que la ex diputada y participante de Gran Hermano 2022 estuvo dos horas en Casa Rosada con el ex mandatario en 2020 cuando estaban prohibidas las reuniones por la pandemia.

"Lo prometido es deuda: bomba del día con respecto a estas audiencias que tenía Alberto Fernández en su despacho con diversas señoritas", comenzó la información Guadalupe Vázquez.

"Había sido diputada entre 2019 y 2021, después se inclinó por el mundo del espectáculo y participó de dos realities, Gran Hermano y después el Bailando. Y la verdad que era mejor participante de reality que diputada porque como diputada no presentó ningún proyecto. Fue dos años encima en reemplazo de Fernando Espinoza", continuó.

Y puso en contexto ese momento: "Pero sí trascendió cuando conté en agosto de 2021 que había habido un brindis en la Quinta de Olivos en diciembre de 2020, cuando todavía había restricciones para las reuniones sociales. Hay fotos de ese brindis donde ella había faltado alegando riesgo de covid, que no quería contagiarse y entonces había pedido hacer la sesión remota el día anterior en diputados, el 29 de diciembre. Pero estaba físicamente en el brindis en la Quinta de Olivos el 30 de diciembre, que nos habían dicho que había sido al aire libre y después encontramos fotos que fue en lugar cerrado en el quincho de la Quinta de Olivos".

Sobre el final, la periodista reveló que fue Romina Uhrig quien se reunió cara a cara con Alberto Fernández en Casa Rosada durante dos horas.

"Hallazgo: miren quién tuvo una audiencia en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández el 30 de diciembre del 2020 de 143 minutos. De 12:12 del mediodía a 14:12. ¿Quién? Romina Uhrig. 143 minutos estuvo en una audiencia con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. ¡Cuántas audiencias! Pensar que por ejemplo al padre de Solange Muse, Pablo Muse, nunca lo recibió porque no tenía tiempo. Cada uno sabe en qué ocupa su tiempo", concluyó la periodista sobre el encuentro entre la ex GH y el ex presidente.