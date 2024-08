Romina Uhrig confirmó su romance con un modelo e influencer: "Muy enamorada"

"Esta noche hay mucho amor y ella ya lo contó. ¿Cómo estás, Romina Uhrig?", le preguntó el comunicador a la exdiputada. "Muy bien, muy enamorada", le respondió Uhrig.

Acto seguido, su novio afirmó: "Yo también estoy muy enamorado". "Chicos, es el título de la noche", aseguró Peralta, a lo que Romina le comentó: "Fuiste el primero en saberlo".

"Me encanta verlos así. Cerremos esta historia con un beso", le pidió el periodista y la ex Gran Hermano y el modelo se besaron. "Me encanta, que viva el amor", concluyó Peralta.

Romina Uhrig expuso a los futbolistas casados que intentan conquistarla: "Quieren devorar"

Romina Uhrig está viviendo un presente renovado. La ex Gran Hermano protagoniza la obra Toy sin plata de la mano de Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, en la calle Corrientes, y disfruta de la soltería, tras haber dejado en el paso su historia con Walter Festa.

En una nota con Intrusos, la ex diputada kirchnerista que, si bien no está en una relación estable, tiene algunos "amigos". Además, expuso que le escriben muchos futbolistas casados.

"No sé por qué. ¿¡Qué les pasa!? Son como zombies queriendo devorar. Después ves las fotitos de amor (con sus parejas) en las redes", lanzó, indignada, en el programa de Flor de la V, aunque evitó dar nombres y cuidarlos.

La ex GH dejó en claro que no le parece bien salir con hombres casados. "Me da imponencia. Mucha bronca", comentó al referirse a los jugadores con pareja que intentan llegar a ella.

Feliz con su presente profesional, Romina avanza para crecer como una figura de la calle Corrientes y se muestra poco preocupada entablar una nueva relación en lo inmediato.