Sugerente mensaje de Camila Homs en medio del escandaloso divorcio con Rodrigo De Paul

Recordemos que horas atrás, el futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, regresó al país y se mostró con sus hijas.

En tanto, su novia, Tini Stoessel, continuó en el interior del país la gira de su imponente espectáculo. En las próximas horas lanzará una nueva canción, La Loto.

El nuevo novio de Camila Homs tras la separación con Rodrigo De Paul

Después de vérsela tremendamente incómoda días pasados en la primera audiencia de mediación por su escandalosa separación de Rodrigo de Paul a la que sólo ella se presentó dado que el futbolista estaba en Ibiza junto a Tini Stoessel, Camila Homs confirmó ahora que hay un nuevo hombre en su vida.

Entrevistada por Socios del espectáculo (El Trece), la joven modelo confesó este viernes que la jornada de la primera audiencia de mediación días atrás decidió no responder preguntas de la prensa porque "fue un día medio difícil", al tiempo que agregó que también “estaba sensible, nerviosa y no estaba con ganas”.

En tanto, cuando se le consultó por Charly Benvenuto, el empresario de bajo perfil con el que se la vio en la noche porteña días pasados, Camila Homs admitió que está "conociendo a alguien". Y si bien aseguró que "es cero mediático", remarcó que no es conocido pero dijo sonriente "Estoy muy bien".

Asimismo, sobre cómo se conocieron la ex de Rodrigo de Paul reveló que fue “Por el barrio, está en Argentina ahora, estamos pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien".