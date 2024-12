Susana Giménez reveló por qué la China Suárez no va a su programa

“¿Invitarías a la China Suárez a tu programa?”, le consultó el cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo De Paul. “Bueno, si tuviera un motivo sí... tuvo un gran año”, le respondió la conductora.

“¿Te parece que no hay motivo después de todo lo que dijo Wanda?”, le repreguntó el notero y la diva argentina explicó: “Sí, pero ella no va a los programas, me dijo”.

“Ah, la intentaron convocar”, acotó el cronista.“Yo creo que sí, mi producción”, contestó la rubia. “¿Y a Mauro lo invitaste?”, quiso saber el comunicador y Susana le dijo que no haciendo señas.

Zaira Nara habló de la polémica entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez donde hundió a la China Suárez

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara dio mucho que hablar sobre los detalles de su separación de Mauro Icardi y cómo hundió a la China Suárez, incluso mostrándole su teléfono celular a la conductora con supuestas pruebas de su testimonio.

En este sentido, se conoció qué dijo Zaira Nara de la polémica entrevista de su hermana con la diva que tanto dio que hablar desde el último domingo.

Luego su reciente viaje a Tailandia, la modelo asistió a la gala de los personajes del año 2024 de revista Gente y allí fue consultada por la entrevista de Susana a Wanda.

"¿Qué te pareció la entrevista que Susana le hizo a Wanda?", le preguntaron los cronistas a Zaira. A lo que ella optó por la prudencia: "No. No voy a hablar del tema".

"Pero más allá del trasfondo del tema, ¿cómo la viste a ella? Tenía ganas de hablar", insistieron los periodistas en una nota que salió al aire en el ciclo Mañanísima, El Trece.

Y Zaira Nara reiteró su postura: "No quiero hablar nada del tema de Wanda. Ella vino, ¿no la vieron?", cerró para dar paso a que se busque la palabra de su hermana sobre el escándalo del momento.

