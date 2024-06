Susana Giménez volvió a Punta del Este tras la operación de su hija Mercedes

Susana Giménez aeropuerto

Susana Giménez aeropuerto

Sin embargo, la conductora no tendrá mucho tiempo de desarmar las valijas ya que luego de su estadía en Punta del Este la semana que viene viajará a Miami junto a Marley por la Copa América y ambos estarán en Por el Mundo.

Por su parte, Mecha seguirá haciendo reposo en Buenos Aires y cabe destacar, que su mamá se realizó el mismo procedimiento hace más de diez años con el mismo médico, pero ella lo hizo en el Sanatorio Los Arcos.

Susana Giménez aeropuerto

Susana Giménez llamó a un histórico para su regreso a la televisión y se supo qué le pidió

Tal como informamos hace unos días, Susana Giménez ya trabaja en la producción de su nueva temporada en Telefe, para la que convocó a su coreógrafo de toda la vida, Marcelo Iripino. Ambos trabajaron durante 22 años en el exitoso programa de la diva.

El bailarín confirmó la noticia en el programa Qué pretende usted de mi (Canal de la Ciudad), donde reveló: "Un viernes, hace poquito, sonó el teléfono, nunca atiendo, porque tengo un lío de teléfonos, pero atendí y me dicen “hola” y pregunté “quién es?” y me dicen “cómo quién es? Soy Susana, te voy a matar”.

Luego detalló que Giménez le aseguró: “Quiero hacer un musical", y que ya está pensando en algo de la talla de Ginger Rogers y Fred Astaire, pero con una aire moderno: “Estoy trabajando en eso a full, es un trabajo muy grande porque hace cuatro años que no está en tele y la vuelta tiene que ser gloriosa, con bailarines, con un despliegue…tengo muchas ideas en la cabeza, pero hay que ver hasta dónde me deje la producción”.

Adelantó que quiere hacer algo nuevo pero que no salga de la estructura de Susana: "Siempre con buen trato, en veinte años no tuve nunca un sí o un no con ella”.

Cabe destacar que en los últimos días se supo también que Susana Giménez estará volviendo a la tele primero en la Copa América acompañando a Marley y después con su programa los domingos, desde setiembre por Telefe.