Tamara Báez habló de L-Gante y dio una contundente respuesta sobre su relación

Cabe destacar que Jamaica cumplirá dos años en septiembre, aunque por el momento su papá continúa esperando que la causa avance para poder salir en libertad.

Mientras espera por la salida del padre de su hija, Báez tuvo otro acto de amor hacia él este domingo. Con el objetivo de festejar el Día de la Niñez, se reunieron frente a la DDI de Quilmes y entregaron regalos a nenas y nenes del Barrio Bicentenario de General Rodríguez. También mostró que hubo banderas que pedían por la libertad del músico, con la premisa “free L-Gante”.

Tamara Báez

La dura confesión de Tamara Báez: "Sentía que todo estaba mal"

Mientras L-Gante continúa detenido tras ser acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de arma de fuego, su ex pareja y madre de su hija, Tamara Báez, se sinceró en sus redes sociales y relató un difícil momento personal.

“Tuve días de depresión, que sentía todo estaba mal en mi mundo. No me quería ni yo”, confesó la joven sin vueltas. Junto a sus palabras, mostró una foto llorando, la cual aclaró que pertenecía a aquellos momentos.

Frente a su experiencia, Tamara decidió darle un consejo a sus seguidores y expresó: “Les quiero decir que de todo se sale y que con la ayuda de Dios todo es posible. Los quiero y gracias por siempre estar tirándome la mejor”.

"Ya ni críticas recibo porque me conocen bastante. Me muero tal cual soy. También gracias a mi familia y amigos que realmente me quieren. Ahora estoy súper bien”, cerró dejando en claro que el mal momento quedó atrás.