Tamara Báez le festejó el cumpleaños a su novio y mostró el regalazo que le hizo: el video

De esta manera, pudo verse cómo Tamara ambientó el dormitorio de ambos: globos de color azul y plata en el techo de la habitación, un enorme cartel de "Happy Birthday" en el respaldo de la cama, románticas fotos de ambos sobre la cama y en el centro el millonario regalo -rodeados de otros globos con forma de corazón- con el que sorprendió a su chico.

Se trató de un teléfono celular de la marca de la manzanita, que dejó sin palabras a Thiago así como también la torta con forma de corazón, rellena con dulce de leche y frutillas, hecha por la propia Tamara.

Junto al posteo, pudo leerse: "Feliz cumple amor de mi vida. Siempre me sorprendés vos con tus detalles. Hoy me tocaba a mí... Gracias por cambiarme la vida. Segundo cumpleaños que pasamos juntos, que sean muchos más. Sos completamente lo mejor que me pasó". ¡Una genia!

El punzante mensaje de Tamara Báez en medio del viaje de L-Gante y Wanda Nara con Jamaica a Pinamar

La semana pasada Wanda Nara y L-Gante viajaron unos días a las playas de Pinamar junto a Jamaica, la hija del cantante fruto de su relación con Tamara Báez, de quien se separó a fines de 2021.

Lo cierto es que desde las redes sociales, la influencer compartió un provocador mensaje en pleno descanso del cantante con su novia y su pequeña hija.

Tamara si bien manifestó que extrañaba mucho a su hija de tres años, a su vez se mostró feliz por cómo estaba disfrutando la pequeña de las mini vacaciones con el papá.

“Te amo bebé, disfrutá”, expresó en sus historias de Instagram con una imagen de su hija a pura sonrisa desde el parador de un balneario.

Luego fue mostrando los avances en la construcción de los distintos ambientes de su nueva casa y en la noche agarró uno de los peluches de su hija Jamaica que estaba en la cama y abrió su corazón.

"No aguanto ni dos días sin mi bebé pero va a volver y mamá la va a estar esperando con su habitación terminada", indicó entonces Tamara Báez orgullosa de su presente y cómo va quedando terminado su hogar.