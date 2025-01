Los letales mensajes en las redes de Tamara Báez luego de los dichos de Wanda Nara sobre la hija de L-Gante

“Ella no viene a pasar el cumpleaños con tu hija. Si vos te los querés fumar en tu casa a todos esos pibitos abandonados por sus padres… Yo ni en pedo me banco nenes ajenos. Quedate tranquilo que no soy tan boluda”, le dijo furiosa Wanda a Icardi sobre los hijos de la China.

En este contexto, en uno de los tantos posteos que Tamara Báez suele hacer en su cuenta de Instagram, varios seguidores dejaron lapidarios mensajes contra Wanda Nara y apoyando claramente a la Jamaica y su mamá.

“¿O sea que Wanda se metió con tu nena también? Ya que Icardi le dice vos también te fuiste con la hija de tu noviecito y ella hace entender que en la casa de ella no se bancan nenes ajenos...acá estamos Tami”, disparó una seguidora mientras que otra lanzó picante “Sor Wanda diciendo que no soporta hijos ajenos y se fue a Brasil con tu nena”. Además una tercera cuestionó “¿Será que también Wanda va decir que Jamaica es una abandonada? Dios mío, no puede ser que la nena esté cerca de esa señora“.

Claro que al mismo tiempo Tamara recibió el apoyo de su fandom, con mensajes como "Estamos de acuerdo que todas estamos atentas a las historias de Tami para ver cómo la termina de fulminar a Wanda ya que esta groncha nombró a Jami en su ridículo show?? Sos lo más Tamiiii".

Apareció el audio más repudiable de Wanda Nara contra la China Suárez y la dura respuesta de Mauro Icardi

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa sin duda por su momento más tenso después de separarse y que el futbolista blanqueó hace poco su romance con la China Suárez.

Desde las redes sociales, el futbolista y la actriz se muestran muy enamorados mientras que él mantiene un fuerte enfrentamiento en la Justicia con su ex esposa.

En el programa Desayuno Americano, América Tv, se mostró un explosivo y reciente audio de una picante conversación telefónica entre Wanda y Mauro, donde la mediática apunta fuerte contra la China Suárez.

"Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación", le decía Icardi a Wanda. A lo que ella le respondió: "Que las tengas con la angustia si vas a venir, decirles si vas a venir o no, estaría bueno, no jugar al misterio".

"Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar", arremetió Nara contra su ex.

Y el futbolista retrucó recordando el vínculo de ella con el cantante de cumbia 420: "Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, ¿viste como cambia todo?".

"Te fuiste a Brasil con tu noviecito y dejaste a tus hijas tiradas", desafió él. "Me fui dos días, ni en pedo me banco nenes ajenos en mi casa, no soy tan bolu..", le aclaró ella en una charla muy tensa.