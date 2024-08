Tamara Pettinato confesó el duro comentario que le hizo su hijo en pleno escándalo: "Lo que más me angustió"

Tamara Pettinato y su hijo.jpg

Y acto seguido, detalló: "Él me dijo 'me pone triste lo que dicen de vos'. Creo que el día que más me angustié fue ese. Hay una cosa incontrolable, llega cualquier cosa a cualquier edad".

"Ahí le tuve que explicar que somos una familia pública, que pueden opinar de nosotros para bien o para mal, lo hice faltar al colegio por las dudas, le fui preguntando día a día si le habían dicho algo", concluyó todavía angustiada.

Vale recordar que Milo es fruto de la relación que Tamara Pettinato tuvo con el productor Martín Moyano, de quien actualmente está separada aunque mantienen una buena relación entre ellos.

Tamara Pettinato reapareció tras el video con Alberto Fernández: "Hay un solo villano y no soy yo"

Luego de haberse ausentado en los programas de televisión (Bendita) y de radio (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?) en los que participa, Tamara Pettinato reapareció en el streaming Blender y habló este jueves por primera vez sobre el polémico video que se filtró con el exmandatario Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

En Final feliz, el ciclo que conduce junto Lu Iacono y Nazareno Casero, la periodista comenzó diciendo: "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta vip, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto, que el señor de 65, que conté una anécdota, muy linda, era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él".

"Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión, y vaya y te putee en las redes", continuó la hija de Pettinato en el streaming donde más de 12 mil personas la estaban mirando.

"Lo escuché del presidente actual, Milei, -afirmó- diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. Son personas responsables que tienen un micrófono, que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, estas son solo algunas que me crucé por ahí".

Luego, aseguró: "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí. Que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después".

"Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diario, hablando de esa denuncia ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra", expresó.

"Acá lo serio e importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima. Y no tiene nada que ver este video, este video es un chisme, un chisme rosa se le decía antes", siguió.

También señaló: "Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que lo tiene que explicar. Yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más. No entré en un baúl".

Por último, remarcó: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo".