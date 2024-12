Thelma Fardin pasa por un doloroso problema de salud y pidió ayuda: "Voy a enloquecer"

“Quizás lo que tengo es una sacroileitis. Si lees y tenés la receta o el tratamiento o la persona milagrosa pasame el dato de regalo navideño. Voy a enloquecer del dolor”, precisó Thelma Fardin.

En la foto se la ve a la actriz tapándose uno de sus ojos con sus manos y con clara muestra de dolor por lo que estaba pasando.

La definición de sacroileitis refiere a una inflamación de la articulación sacroilíaca, que se encuentra en la parte baja de la columna vertebral y conecta el hueso sacro con el hueso ilíaco.

Esta afección puede causar dolor en la espalda baja, glúteos y piernas, y puede afectar a uno o ambos lados.

Thelma Fardin y su emotivo mensaje de apoyo a Calu Rivero tras el fallo contra Juan Darthés

Luego de que la Justicia desestimara la contrademanda de Juan Darthés contra Calu Rivero por “calumnias e injurias”, Thelma Fardin le expresó todo su apoyo y agradecimiento con un emotivo mensaje dedicado dedicado a la actriz de Dulce Amor.

Lo cierto es que este miércoles se conoció que luego de siete años de ardua batalla legal, la Justicia desestimó tanto las demandas penales como civiles presentadas por el actor acusado de abuso por varias actrices, al no encontrar pruebas que respaldasen los supuestos daños alegados por Darthés.

Así las cosas, Thelma Fardin, quien se animó a denunciar a su compañero de Patito Feo en 2018 también por abuso sexual, le dedicó un sentido mensaje a Calu, quien con su testimonio le dio la valentía necesaria para visibilizar su caso.

“Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que le hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó. Ver que los medios no explicaban la situación y la menospreciaban me indignaba”, expresó Thelma sobre su colega.

Al tiempo que también se remarcó su alegría por los avances en el caso. “Ahora que la justicia brasileña lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre, Calu Rivero, por inspirar a tantas. Te quiero”, concluyó completamente movilizada.