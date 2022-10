Tomás Holder leyó la carta que le dio su mamá antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2022

Incluso, Gran Hermano citó a Holder al confesionario para charlar y preguntarle qué era el papel que le habían puesto sus familiares en el bolsillo.

El lunes, el conductor le pidió a Tomás Holder si podía leer la carta que le había dado su madre y el participante leyó algunos párrafos de la misma, con mucha emoción.

“Tomi, mi bebé, mi pequeño gigante y a la vez gran hombre. Hoy es un día especial para vos, el primer día en una casa abierta al mundo. Hijo jugá, divertite, sé feliz, como te tatuaste. No...”, comenzó Tomás Holder.

El joven remarcó que estaba complicada la letra y siguió con otro fragmento: "‘No cambiés tu esencia, esa persona sensible, leal, de buen corazón...’, creo que dice... Corré por tus sueños y objetivos...”.

Y cerró: “Acá con tus hermanos, tu familia, te vamos a esperar felices. Te amo más allá del entendimiento, mi rey. Brillá para siempre y no dejes que nadie te apague. Te amo, mamá”.

Tomás Holder quebró en llanto al recordar la enfermedad de su mamá

El lunes, Tomás Holder participó de una charla íntima con Santiago del Moro, y se enfrentó a Gran Hermano 2022: el debate, donde respondió todas las preguntas del panel de Telefe, y a capa y espada defendió su manera de jugar, aunque se haya convertido en el primer eliminado de la casa.

"No quería dar lástima, no fue mi intención, quería entrar jugar y divertirme. Yo quería jugar fuerte", aseguró el participante al ser consultado por qué no utilizó su historia de vida para jugar, su origen humilde y las tantas carencias que pasó.

Respecto a sus dichos homofóbicos dentro de la casa, pidió disculpas, aseguró "que no es así", y que creyó "que iba a gustar su personaje", aunque sucedió todo lo contrario ya que muchas de sus actitudes, lo llevaron a abandonar la casa a tan solo una semana de haber comenzado.

El momento más emotivo de la entrevista fue cuando Tomás recordó la dura historia de su mamá, quien durante la pandemia sufrió un grave accidente y él se tuvo que hacer cargo de sus dos hermanos menores. Para ese momento, Gran Hermano 2022 hacía picos de 20.2 puntos de rating.

Quebrado en llanto, recordó: "me acuerdo que le agarré la mano y le dije que me amaba, y que no me falte nunca", dijo entre lágrimas y reveló que tiene tatuada la fecha de nacimiento de su mamá porque "es lo más importante" para él.