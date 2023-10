Tras confirmar que tiene leucemia, Wanda Nara disparó contra L-Gante

"Creés en la amistad entre el hombre y la mujer" fue otra de las preguntas que la morocha respondió desde sus historias virtuales.

"Sí creo hasta que se confundieron y me tocó alejarme. Porque soy muy buena amiga. De esa que están más en las malas que en las buenas. En las malas te doy mi alma para que puedas salir. Pero si me fallás me alejo", disparó letal y muy directa, en clara referencia al vínculo que mantuvo con Elián Valenzuela.

En tanto, frente a una siguiente consulta queriendo saber algo que no le guste, Wanda Nara volvió a arremeter sin filtro asegurando: "No me gusta la gente Falsa! Esas que te cuentan lo peor de una persona y después los ves íntimos". Más clara, imposible.

Wanda Nara confirmó la enfermedad que padece: "Ahora lo llamó por su nombre"

Desde Italia donde está participando de Ballando con le stelle en la RAI 1, este sábado por la mañana Wanda Nara decidió ponerle fin al silencio que mantuvo sobre su enfermedad, llamándola por su nombre: "leucemia".

Tanto se especuló desde aquellos días a mediados de julio, cuando fue internada de urgencia en Buenos Aires para realizarse estudios más profundos luego de detectársele una anomalía en los valores en la sangre, y la polémica que generó el periodista Jorge Lanata al dar a conocer un diagnóstico que Wanda aseguraba no tener aún en sus manos, este sábado confirmó la enfermedad que atraviesa.

"¿Qué enfermedad tenés?" fue una de las consultas que la mujer de Mauro Icardi respondió desde la famosa cajita de preguntas de Instagram.

Sin pelos en la lengua, ya con la situación procesada y el tratamiento avanzando exitosamente, Wanda Nara respondió con letra bien grande "Leucemia". Al tiempo que explicó "Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle esa enfermedad. Y ahora lo llamo por su nombre".

En tanto, en clara referencia a aquel cuestionado anuncio de Jorge Lanata, Wanda concluyó su respuesta pidiendo "Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos".