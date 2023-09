Tras su ataque de furia en Intrusos, Tomás Holder reveló que atraviesa un duro momento familiar

Guido, en tanto, contó que se vivió un momento de tensión. "Lo que pasa es que no me gusta la gente patotera. No me gustó cómo la trató a Solpi. Le pidieron si por favor se sacaba la capucha, no se la quería sacar y dijo que se iba a ir", relató.

Embed

"Tomás, esto es TV, la capucha te la tenés que sacar", le explicó Marcela Tauro. "Se me vino encima, como patoteándome", añadió Guido Zaffora. "Yo violencia cero. No quería ir porque me sentía mal, no por el tema de la capucha", argumentó el invitado.

El ex GH también tuvo un entredicho con Karina Iavícoli. "Lo que pasa es que tuviste un problema con tu mamá, ¿no?", señaló Pampito, en defensa de Holder. "Bueno, arrancá por ahí", exclamó Karina Iavícoli.

"Tenés el ánimo.... perdón, mirame cuando te hablo", le recriminó la panelista. "Vos sos una persona que cada vez que habla de mí, me ataca", retrucó Tomás Holder.

"Te vi una sola vez, la otra vez que viniste a Intrusos Parecés un nene encaprichado. Y, si estás enojado, vas a durar poco en la TV", opinó Iavícoli. El ex GH, desafiante, remató: "Sigo acá no. La gente dirá si quiere que me vaya".

El descargo de Tomás Holder tras el escándalo en Intrusos

En su cuenta de Instagram, Tomás Holder se refirió al escándalo que protagonizó en Intrusos (América TV) y reveló que está pasando por un duro momento debido a un problema de salud de su mamá.

"Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente... ella ya había tenido un acv hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario. Yo no llegué a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses no comparto nada con ella", comenzó diciendo el ex Gran Hermano.

"No cancelo para ir al programa y les aviso chicos. Voy con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomas. Voy y lo primero que hacen es decirme: 'che, pareces un motochorro con capucha...'", siguió.

En el cierre de su descargo, el ex GH se comparó con Duki y Luis Miguel. "Estamos hablando que si iría Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie diría nada... Solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de m... que le gusta arruinar vidas", concluyó.