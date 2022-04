Tremenda confesión de Jorge Rial sobre sus relaciones: "He roto un matrimonio por..."

"El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que vos. No conozco a nadie con poder absoluto", señaló Rial en diálogo con Dante Guebel en El Nueve.

"A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos", añadió Jorge, sin aclarar a cuál de sus dos matrimonios se refería.

Esa picante frase muchos la asociaron al fin de su relación con Silvia D'Auro tras 21 años de matrimonio. El divorcio trajo aparejada una guerra total por la división de bienes y también, incluyó una serie de graves acusaciones personales.

"El poder llega, se abre una grieta y se te instala pero en ese momento, no hay que dejar que te abran puertas, que te adulen. Hay que seguir haciendo las cosas... porque un día, insisto, se te va", cerró Rial.

Jorge Rial habló del embarazo de Morena

Días atrás, Morena Rial anunció en LAM (América) que está embarazada y esperando su segundo hijo con su nueva pareja El Maxi.

Además, contó como se enteró su papá, Jorge Rial, de esta noticia. Este lunes, en diálogo con A la tarde (América) el conductor de Argenzuela rompió el silencio y habló en primera persona de lo que le generó enterarse que va a ser abuelo por segunda vez.

"Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", comentó.

Y, agregó: "Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido"

Además, Jorge Rial admitió: "Vi la ecografía, era un maní chiquito. Estoy alegre, claro que estoy alegre, y en shock".

Ahí, Jorge se explayó sin vueltas sobre la sorpresa que le dio Morena: "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo".