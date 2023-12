Una reconocida actriz denunció a un programa de televisión por violencia mediática: los detalles

En el programa uruguayo, cuando terminaron de mostrar la presentación de Carrá, la actriz les dijo a los conductores: "Me pareció un poco fuerte el informe. Me parece que es un montón todo lo que decían".

Y agregó: "Quiero decir algo con respecto al informe. Porque el informe lo que dijo es verdad, o sea es cierto. Lo que pasa es que para que uno pueda decir eso se crea un clima, vos charlás con la persona que te está entrevistando y te das cuenta hasta dónde llegás y qué contás. Ahora, para empezar un programa que te metan un informe donde digan que mi mamá se quería suicidar, es verdad, pero es raro empezarlo así. Digo, para que la próxima lo tengan en cuenta y sean un poquito más cuidadosos cuando vayan a armar el informe de una persona".

Más adelante, la panelista Fernanda Iglesias habló con la actriz y detalló que la información del informe la sacaron de una nota de Infobae que salió publicada este año. "Ella dijo que fue violencia mediática, que se puso a llorar", contó Iglesias sobre la actriz.

"En principio lo que tendrían que hacer es pasarme el informe que hicieron sobre mi vida. Ese informe no lo subieron nunca, porque yo les dije que iba a hacer algo, entonces ellos se cubrieron. No subieron la nota. Estamos tratando de conseguir el informe y nos lo están negando. Así que no puede haber dos versiones. Cualquier persona que haya visto el programa al aire sabe lo que me hicieron. Y fue una violencia mediática muy fuerte", expresó Carrá en un audio sobre el polémico informe. "Fue espantoso", afirmó la cantante.

Embed

El mal momento de salud que atravesó Gloria Carrá: "Días extraños y un poco tristes"

La actriz Gloria Carrá, que desde hace unos años se dedica también a la música con su banda Coronados de Gloria, compartió este jueves un video y explicó el problema de salud que tuvo que atravesar.

En su cuenta de Instagram, Carrá subió un clip en el que aparece cantando y tocando la guitarra y escribió: "Después de unos días extraños, un poco tristes, con una otitis aguda que me dejó sorda de un oído y con la voz enrarecida, vuelvo a cantar, y me vuelvo a sentir yo, y soy feliz con la guitarra, y me emociono como si fuese mágico".

"Y sabés que pienso que sí lo es, es mágico o milagroso que nuestro cuerpo funcione por si solo y bien", reflexionó mostrando la sensibilidad que la caracteriza.

Más adelante, agregó: "Tengo la costumbre de agradecer por todo lo que me pasa en esta vida, también por las cosas no tan buenas que me han pasado, precisamente de eso aprendo y crezco".

Hacia al final, anunció que se presentará con su banda en Montevideo, y afirmó: “Estoy en malla porque hace muchísimo calor y no quiero prender el aire y también estoy loca, como la canción”.