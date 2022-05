Verónica Lozano se emocionó al recibir una inesperada sorpresa al aire

“Hola Verónica, estoy muy agradecido de estar en tu programa. Antes que nada, te deseo un feliz cumpleaños. Yo sé que es un cumpleaños especial para vos y espero que puedas disfrutarlo. Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio”, dijo el cirujano.

Y agregó: “Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge (Rodríguez) y vos son inspiradores para mí”.

“Mi deseo es que podamos encontrarnos otra vez, pero fuera del hospital. Por favor, háganme saber si vuelven. A mí también me gustaría visitar Buenos Aires algún día. Otra vez, feliz cumpleaños y te felicito por tus éxitos”, cerró el profesional de la salud.

Tras esta inesperada sorpresa al aire, Vero Lozano no pudo evitar las lágrimas: “Me re emocioné, ¿ustedes vieron lo que es? Es un amor”. Y añadió sobre la situación límite que pasó: “No me gusta de ponerme en el lugar de ejemplo de nada, porque hay gente que la pasa realmente muy, muy mal. Pero sí, si puedo inspirar a alguien un poquitito, está bien. Y que en una situación así, porque yo ya estoy caminando, hay gente que la pasa para el or..., mucho tiempo y está en una situación irreversible, pero lo que yo sí entendí en esta situación es que lo que nadie me podía quitar era cómo yo lo encaraba. Cualquier cosa que te esté pasando es eso, y que mañana está la posibilidad de algo nuevo”.

Y cerró: “A veces uno se auto castiga y dice: ´No, lo tendría que haber hecho mejor´. En lo laboral o en lo emocional, mañana hay posibilidad de volver a hacer. Me parece que eso es”.

Martín Fierro 2022: las lágrimas de Vero Lozano al recordar su grave accidente

El programa Cortá por Lozano, Telefe, se impuso como mejor magazine y su conductora Vero Lozano se quebró al subir al escenario y recordar el grave accidente que sufrió hace unos meses cuando cayó de varios metros de altura.

“Cuando me caí vi el cielo. Y dije, hay vida. Siempre han sido mi cielo, mis compañeros, mis compañeras de Telefe, de Paramount, de Kuarzo. La gente que nos sigue...”, dijo la animadora entre lágrimas.

“Hace seis años que hacemos este programa hermoso, en pandemia pusimos lo mejor, sin saber lo que iba a pasar, generando contenido y realmente soy muy pero muy feliz”, aseguró conmovida.

Y cerró: “La discapacidad es un mundo que descubrí nuevo, que por suerte me están ayudando a salir. El laburo dignifica sobre todo en una situación compleja”.