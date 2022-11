Wanda Nara sorprendió con un jugado mensaje a Mauro Icardi

La rubia siguió por televisión un partido de Icardi, al jugador le fue muy bien su equipo ganó y metió dos goles. Wanda desde sus redes lo celebró con una foto de él jugando a lo que le sumó un fueguito.

De a poco la hermana de Zaira está volviendo a mostrarse muy cerca del padre de sus hijas Francesca e Isabella y todo hace suponer que están de nuevo juntos.

image.png

L-Gante lanzó un adelanto de su nueva canción, ¡y se la dedica a Wanda Nara!

Cuando hace algunas semanas Wanda Nara pasó sus días en Buenos Aires, quien no se despegaba de ella era L-Gante, y aunque lo desmentían el romance era casi un hecho.

Y en las últimas horas, el padre de Jamaica compartió un adelanto de su nueva canción y, por la letra, es para la botinera que ahora está en Turquía donde, según trascendió, estaría todo dado para que se reconcilie con Mauro Icardi.

"Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mi. Extraño tus besos", dice parte de la letra del tema que le dedicó a la rubia. “Extraño tus caricias, cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, sigue.

Además, en el video que mostró L-Gante, aparece la hermana de Zaira diciendo "Habla la Mafilia", parte de la letra del anterior tema que filmaron juntos, El último romántico.