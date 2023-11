Wanda Nara sorprendió con una sentida reflexión para quienes criticaron su primera canción

"Nunca imagine tanto con Bad Bitch gracias a todos ustedes por bancarme siempre en cada una de mis locuras. No soy cantante pero acá canto, no soy bailarina pero estoy bailando, no era conductora pero lo hice. En la vida solo cuenta las ganas con las que haces algo", comenzó escribiendo en un posteo de sus redes sociales.

A continuación se refirió a las criticas y aseguró: "Quizás los haters tienen razón nací sin talento pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale más que todo. Si tenes ganas de hacer o de ser alguien no escuches los comentarios, simplemente mira fijos tus objetivos y anda por ellos".

La romántica propuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de su difícil enfermedad

El 27 de mayo de 2014 es una fecha inolvidable para Wanda Nara y Mauro Icardi ya que ese día dieron el sí y desde entonces formaron una familia con los nacimientos de Isabella y Francesca.

En este sentido, en medio del difícil momento de salud que atraviesa la mediática por la leucemia que padece, Wanda contó el gesto de amor que tuvo el futbolista con ella y la gran propuesta que le hizo.

Wanda y Mauro se volverán a casar en poco tiempo y la mediática contó algunos detalles de la idea que tienen para renovar los votos, en diálogo con revista Gente.

“Hace 10 años que estoy con Mauro Icardi y creo que es un buen momento para renovar los votos y celebrarlo con una gran boda”, explicó la ahora cantante.

En este sentido, Wanda Nara adelantó que aún no tienen fecha de casamiento aún, ni tampoco sabe si será en Argentina, ya que su marido juega al fútbol en Turquía y ella participa del reality Bailando con las estrellas de Italia.

Sin embargo, la mediática dejó en claro que le gustaría festejar la segunda boda con Icardi en su país natal para que todos sus seres queridos puedan decir presente en el evento.

Hace unas semanas, en un romántico posteo de Instagram, Wanda Nara expresa sus sentimientos hacia su marido: "Si en diez años pasan muchas cosas a nosotros muchas más , hijos, hijas, mudanzas, viajes ,enfermedades, más mudanzas, crecer juntos, pelear, estar en desacuerdo , trabajar juntos , tener proyectos , pero sobre todo AMOR , del mas fuerte, ese que cura todo y es para siempre".

"Hace diez años empezaba nuestra historia .. vos tan chico y tan seguro que habías conocido al amor de tu vida que querías gritar a los cuatro vientos que estábamos juntos y tan seguro de querer hacer una gran familia conmigo y yo tan enamorada de tu belleza y sobre todo de tu gran corazón", agregó conmovida.