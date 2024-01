Yanina Latorre apuntó contra Iliana Calabró en medio de la interna con Marina: "Eso no hace"

"Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda", fueron las palabras de la periodista.

Sin embargo, quien sí decidió cuestionar las actitudes de Iliana fue la mujer de Diego Latorre, que fiel a su estilo publicó un durísimo tweet. "Iliana la detesta", deslizó.

"Ya van 2. Pone cara de boluda y se la manda a guardar. Eso no se hace Ilianita", concluyó. El número, fue en referencia a que algunas semanas atrás, la actriz también expuso a su hermana al asegurar que no estaba muy presente en la familia.

Marina Calabró rompió el silencio y le hizo frente a los dichos de Iliana: "Que se entretenga y me suelte un poco"

En medio de los fuertes rumores de romance y una polémica interna con su hermana Iliana, esta noche en LAM (América) Marina Calabró rompió el silencio acerca de su presente.

Lo cierto es que en los últimos días Iliana causó un gran revuelo al blanquear en Intrusos (América) que su hermana estaba de novia. Sin embargo, la periodista comentó: “Si estuve acompañada pero por la familia. Los temas de googlear, chicos, hay que sacarle el Google a Iliana, pensé en mandarle un jenga, cartas para que se entretenga y me suelte un poco”.

De todas formas, no se mostró molesta con los dichos de su hermana y admitió: “Entendí esto que ella decía de a mi me preocupaba que la pasara sola. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora. Para que ella se quede tranquila le dije que estaba acompañada pero para que no se sintiera mal”.

Así las cosas, igualmente no se privó de soltar alguna chicana. "Yo diría que larguemos el Google y cacemos el WhatsApp. Igual no me molesta, acostumbrada a dar explicaciones estoy", deslizó y volviendo a la seriedad sumó: "Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda".

Por último, hizo frente a los rumores de romance con su compañero Rolando Barbano y sostuvo: "Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada".