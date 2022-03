Yanina Latorre no se conformó con la desmentida de Jorge Rial y salió al hueso otra vez en Twitter

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1500834227570491398 Me escribió Rial hace un rato y me dijo “no hay nadie, ni nadie me visita. A @Laquevedoshow la ultima vez que hablé con ella fue hace 5/6 años. La info de @yanilatorre esta plagada de

Mentiras”#LAM #LAM #LAM #LAM #LAM pic.twitter.com/yE883jeEew — A N G E L #LAM (@AngeldebritoOk) March 7, 2022

Y luego añadió:

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1500837554559631366 “Estoy muy mal porque una de las hijas de Romina leyó todo y se puso mal. El límite son los hijos.sabes que el límite son los chicos.espero que vos logres mantener todo en ese margen” #LAM #LAM #LAM @yanilatorre https://t.co/pxrJZ7zSB0 — A N G E L #LAM (@AngeldebritoOk) March 7, 2022

De inmediato, Yanina Latorre fue el hueso una vez más: "¿Y por q te llama a vos y no a mi? Llamalo de nuevo y decile que todo lo que conté es verdad", tuiteó Yanina.

Y luego le recordó viejos escándalos: "Avisale que el nunca respeto a los hijos de nadie. Juana Viale estaba embarazada. Beatriz Salomon. ¿Sigo? Los míos. Y no conté ninguna cosa turbia. Como él hizo con muchas familias".

Qué dijo Alejandra Quevedo de Jorge Rial

Alejandra Quevedo hizo un duro descargo después de trascender la información que la une sentimentalmente a Jorge Rial.

"Como colega es que decidí salir a hablar para decir basta", arrancó diciendo Alejandra Quevedo en una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años, que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos y algunas colegas y que no tiene sustento con la realidad".

"Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, como profesional. No solo hacia mí, sino hacia mi ex pareja y a mis seres queridos", señaló la periodista de C5N, Radio 10 y América TV sobre su ex, el tatuador de Jorge Rial, Fernando Colombo.

"Tal vez haya gente que recién ahora me conoce, y eso habla de cómo yo decidí manejar mi carrera. Hace 20 años estoy en el medio, y siempre me manejé con profesionalismo y respeto", indicó Quevedo.

La periodista, integrante de Instalate, denunció que "desde hace días vengo sufriendo ataques misóginos" como consecuencia de la información brindada por Yanina Latorre en su cuenta de Twitter. "En pleno siglo XXI, poner a una mujer como 'roba maridos' ya es inadmisible.. E insisto, es un hecho que no tiene nada que ver con la realidad", reiteró.

"Soportar que me sexualicen, utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos hace rato", remarcó molesta.

Alejandra Quevedo agradeció a los colegas que se comunicaron para consultarle, aseguró que entiende "el juego mediático", pero "esta mujer les pide, por favor, respeto", concluyó.