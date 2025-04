Yanina Latorre reveló que Lauty Gram le envió jugados mensajes y los mostró al aire

Como si eso fuera poco, Yanina agregó: "Estoy en sus mejores amigos y me veo una vida que no me corresponde. Soy la abuela”. “Veo cuando salen, toman Fernet, bailan, quilombo, minas”, amplió.

“Un día él estaba en el streaming de Lizardo y Lola y empezó a decir que gustaba de mí. Yo pensé, a este pendejo le gusta el quilombo. Pero me empezó a seguir, o ya me seguiría”, recordó ya que el influencer hizo declaraciones públicas acerca de ella.

Por último, leyó al aire algunos de los mensajes donde Lauty le dejaba picantes respuestas a sus historias de Instagram. “Qué lindo que te queda el verde”, fue uno de ellos, donde le reaccionaba a una foto en pijama.

De todas formas, Yanina dejó en claro que no era algo mutuo y por cuestiones edad no había posibilidades que la cuestión pase a mayores entre ellos. “Tengo muy bien puesta la edad", aseguró.

Yanina Latorre confirmó el nombre del reconocido cantante que ingresará a la casa de Gran Hermano

Hace algunas semanas se vienen rumoreando ciertos nombres de cantantes famosos que podrían ingresar a la casa Gran Hermano (Telefe) como en todas las ediciones y Yanina Latorre reveló quién fue elegido para este año.

“¿Qué cantante entra a la casa de Gran Hermano? Primicia de Yanina Latorre”, mencionó el conductor Ángel de Brito para dar pie a su compañera.

Si bien en una primera instancia se especuló con el nombre de Tini Stoessel finalmente esto quedó descartado y la angelita confirmó que se trataba de Luck Ra.

El cantante llamado Juan Facundo Almenara Ordóñez es oriundo de Córdoba y obtuvo mucho reconocimiento en el último tiempo por sus hits de cuarteto como La Morocha, Hola Perdida, Ya no vuelvas, entre otros.

Hasta el momento, faltaría confirmar la fecha en que el cantante que ingresará a la casa más famosa del país, y cabe aclarar que no será para quedarse allí sino que dará un show para los participantes.