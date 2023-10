Zaira Nara enfrentó rumores de reconciliación con Facundo Pieres: "Es un gran momento"

“¿Pero estás acompañada?”, quiso saber el movilero. Ahí, la modelo expresó: “¿Vos decís si estoy en pareja…?”. “Sí, o comenzando o retomando algo”, remarcó el cronista.

Entonces, Zaira destacó: “Estoy muy tranquila, fueron unos meses, años bastante largos y hace un tiempo tomé esta iniciativa de cuidar un poco mis declaraciones. Porque hay un círculo íntimo al que me interesa contarle ciertas cosas y no al resto que quizás opina sin saber. Entonces, me voy a mantener así”.

La foto íntima que comprueba la reconciliación de Zaira Nara y Facundo Pieres

Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían reconciliado después de la separación y apareció una foto que comprobaría la nueva oportunidad que se dieron.

La cuenta de Instagram del programa LAM, América Tv, publicó la foto privada en la que se ve a la modelo y el polista charlando en el sillón de un restaurante.

En la imagen en cuestión se puede ver a la conductora y el deportista charlando cara a cara, muy relajados y a pura sonrisa, en el sillón de un local gastronómico.

Todo indica que el diálogo se debe a poder recomponer la relación luego de una pequeña crisis entre los dos que se conoció hace unas semanas.

Cabe recordar que la hermana de Wanda, quien suele mantener su vida privada al resguardo, comenzó a salir con Polito a unos meses de separarse de Jakob von Plessen, padre de sus hijos, Malaika y Viggo.