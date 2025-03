La sorpresiva actitud de Indiana, Allegra, Sienna y Luca Cubero cuando les consultaron si quieren tener otro hermanito

"Les pregunté a todos, desde Fabi a Mica, pasando por Indi, Alli, Sienna y Luca si quieren tener un hermanito más y estas fueron sus respuestas", presentó el comunicador, dejando para el final la solitaria respuesta de la modelo.

Embed

En el video se observa la misma pregunta a todos, incluidos Poroto y Mica. Todos respondieron de manera negativa salvo Viciconte, quien se mostró entusiasmada con la idea de seguir agrandando el clan.

"Sí", contestó con una sonrisa la ex Combate ante la consulta de su amigo, mientras que el ex futbolista no dudó en responder "no".

Indiana, Allegra y Sienna se llevan de la mejor manera con el pequeño Luca y también con Cruz, el bebé de Nicole Neumann y el piloto Manu Urcera.

Dentro de unos meses se viene un importante evento para toda la familia: el cumpleaños de 15 de Allegra, que será en enero de 2026, y su madre Nicole ya comenzó con los primeros preparativos y organización del gran evento.

mica viciconte fabian cubero luca.jpg

Nicole Neumann reveló el particular pedido que le hizo su hija Allegra para su fiesta de 15 años

Si bien Allegra Cubero recién cumplirá sus 15 años el 6 de enero de 2026, Nicole Neumann ya comenzó con los preparativos para el gran festejo de la segunda de las tres hijas que tuvo con su ex, Fabián Cubero.

Así lo aseguró la mismísima modelo en diálogo con Puro Show, El Trece, al confiar que ya están eligiendo el diseño del vestido y definiendo cómo será el viaje que la quinceañera quiere hacer como parte de los festejos.

En tanto, al ser consultada sobre el vínculo que mantiene con el papá de su hija, Nicole reveló el especial pedido que le hizo Allegra y que ella accedió.

“Yo siempre digo, lo que mis hijas pidan lo van a tener. Allegra quería hacer la fiesta con las dos familias juntas y yo lo primero que le dije fue que de mi lado iba a hacer lo que ella quisiera, porque es su día, su momento y yo lo único que quiero es que sea feliz”, aseguró.

En tanto, sobre la parte del festejo que le toca organizar y supervisar, Neumann fue clara. “Yo estoy encargada del diseño del vestido, con Laurencio Adot, y del viaje, que ahora se usa viajar. Y obvio que en todo lo que pueda colaborar o ayudar, lo voy a hacer, soy la mamá y son los 15 de mi hija, así que ahí estaré″, dando a entender que Fabián Cubero se encargará de organizar la fiesta en el salón que seguramente definirán en breve.