Emotivo mensaje de Chano: "Gracias a Dios por resucitarme"

Chano

Cabe recordar que en julio del año pasado, el cantante sufrió un brote psicótico producto de su adicción y recibió un disparo de arma de fuego por parte de un efectivo policial, por el que luego fue internado y estuvo al borde la muerte.

A partir de ese momento, Chano cambió drásticamente su estilo de vida y comenzó con el tratamiento para recuperarse. Por suerte, ya volvió a presentarse en vivo con su banda.

chano.jpg

Chano admitió que estuvo preso

En abril de 2016, Chano Moreno Charpentier decidió hacer una especie de reality de sus días. Para eso, además arregló un viaje a Nueva York al que sumó algunas personas, pero una de esas noches en la Gran Manzana terminó preso.

Así lo contó hace unas semanas en Los Mammones, América. El cantante reveló que la anécdota desconocida incluyó a Esmeralda Mitre, ya que había viajado con él.

“Nos pasó de todo. Un delirio, la compañía me pagó los pasajes. No me querían pagar los videoclips, pero me pagaron los pasajes de Esmeralda, mi psicólogo, mi psiquiatra José Capece y dos personas más que filmaban”, reveló Chano. Y agregó: “Nosotros vivíamos ese día en Nueva York, lo editaban y después salía en Facebook”.

“Fui en cana una noche en Nueva York y me dije ‘de esta no vuelvo más’. Tuve un problema con un vecino porque estaba fumando en la habitación. Y me acuerdo que se lo oculté a todos. Me llevaron porque sonó una alarma de humo”, recordó Chano. “Yo quería hacer como algo artístico y Esmeralda, medio que se subió al viaje. Viste que ella tiene esa intensidad”, especificó.