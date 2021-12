La palabra de Pampita sobre su actual relación con Benjamín Vicuña

Pampita bautismo.jpg Pampita en familia durante la celebración del bautismo de Anita, la hija que tuvo con su actual marido Roberto García Moritán.

Así, en diálogo con el programa Intrusos Pampita fue consultada por la presencia de su ex marido y la relación que mantiene hoy por hoy. “¿Te gustó o te emocionó que haya ido Benjamín?”, consultó el cronista del ciclo de América TV y la modelo, siempre con su habitual sonrisa y sus buenos modos aseguró “Yo esos temas los cuido mucho”.

Pero ahondando un poco más sobre la cuestión, agregó amablemente sobre cómo es la actual relación que mantiene con el padre de sus hijos -Bautista, Beltrán y Benicio-: “Como digo siempre, lo único importante son los chicos. Es así literal, queremos inculcarles el amor y lo tenemos que dar como ejemplo siempre”.

Rencuentro entre Pampita y Benjamín Vicuña en el que se mostraron muy cariñosos

Quizás hace unos años pensar en un reencuentro entre Pampita y Benjamín Vicuña en público era algo imposible. Sin embargo, la ex pareja logró limar todas las asperezas y ahora mantienen una gran relación. Es por eso que coincidieron sin problemas en una evento de una marca de ropa en el barrio de Palermo hace algunas semanas. Pampita, que salió a bancar a su ex tras la separación con la China Suárez hace unos meses, se mostró cálida y muy buena onda con su ex, que hace 5 años la hizo sufrir un mega escándalo.

Los papás de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán lograron mejorar su relación sobre todo desde que la modelo comenzó su vínculo con Roberto García Moritan, con quien tiene a su hija Ana.

pampita y vicuña.jpg A comienzos de diciembre, Pampita y Benjamín Vicuña se mostraron juntos públicamente.

Las cosas entre Pampita y Benjamín Vicuña no habían terminado bien hace unos 5 años. La pareja pasó 10 juntos y tuvieron 4 hijos, entre ellos Blanca la nena que falleció a los 6 años en 2012 por un virus. Al tiempo, Vicuña se enamoró de la China Suárez y la historia con la modelo terminó con el escándalo del Motorhome, cuando fue a ver con sus propios ojos la infidelidad de su marido a un set de rodaje de una película.

Con el tiempo las cosas se ordenaron y hoy vuelve a reinar la calma entre ellos. Incluso, tras la separación con Suárez, Pampita le habría ofrecido al chileno refugió en una casa de un barrio cerrado así no se topaba con la prensa.