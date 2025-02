A los 41 años, Marcela Kloosterboer lució una jugada microbikini en la playa

Y la actriz se lució con una microbikini lisa en verde musgo que resaltó su figura y reafirmó su estatus como un ícono de la moda y la elegancia.

Kloosterboer eligió un traje de baño de dos piezas de color verde que, al humedecerse, se vuelve más oscuro y simula ser terciopelo.

Tanto la parte de abajo como la de arriba, son ajustables mediante tiritas del mismo color que el corpiño y la bombacha.

Marcela Kloosterboer recordó el noble gesto de Nico Cabré cuando les tocó filmar una incómoda escena de sexo

Entrevistada en LAM (América TV), la popular actriz Marcela Kloosterboer repasó algunas de las incomodidades vividas en los comienzos de su carrera actoral, siendo apenas una adolescente, a la hora de grabar escenas de sexo o desnudez.

Y en ese contexto destacó el noble gesto que Nicolás Cabré supo tener cuando, durante las grabaciones de Son Amores, el actor se negó a grabar una incómoda escena para resguardarla a ella, que apenas tenía 16 años.

“No es sencillo. Yo siempre estuve contenida por mi familia y también adentro del estudio me sentía contenida. Era un lugar de disfrute total. Sí hubo muchas veces situaciones donde yo tuve que poner límites y decir ‘esto no lo quiero hacer’. No es fácil, pero también te va moldeando la personalidad decir a los 11, 12, 13, 14 o 15 años ‘esta escena no me gusta, no la quiero hacer o no la quiero hacer así’”, aseguró Kloosterboer.

Al tiempo que aseguró no arrepentirse de los desafíos que eligió tomar, dado que siempre fue "fiel" a ella misma, así como en más de una vez debió plantarse frente a productores o directores cuando alguna indicación no le gustaba.

“Siento que tenía la confianza desde mi casa. El apoyo y eso es re importante porque hoy siendo mamá les doy ese apoyo a mis hijos con mucha conciencia. Tener eso de ‘andá tranquila que cualquier cosa voy yo’. Está bueno sentir eso y te da una confianza en vos mismo que vos podés hablar con respeto aunque vos tengas 15 y el productor, 50?", se sinceró la actriz, hoy casada con Fernando Sielig y madre de Juana y Otto.