Abel Pintos dejará de cantar en Argentina para irse al exterior: su palabra

“Pasados estos cuatro conciertos, vamos a dejar algunos meses. Eso para mí es muy difícil, pero vale la pena”, manifestó Abel Pintos, visiblemente conmovido. Con casi tres décadas de trayectoria musical y a punto de cumplir 40 años, el cantautor confesó sentirse en un momento especial de su vida.

El cantante reveló que su decisión está motivada por un anhelo profundo de explorar nuevos horizontes fuera de su país natal. “Esos sueños que tengo tienen que ver con viajar a otros países y vivir muchas de las cosas que hemos vivido aquí en Argentina, pero en otros lugares también. Poder llevar la música a otros países es mi sueño”, señaló. Además, aseguró estar trabajando en la concreción de este objetivo y reveló que cuenta con el apoyo del cantante mexicano Carlos Rivera.

Abel Pintos, reconocido como uno de los máximos exponentes del folklore argentino, ha dejado una huella imborrable en la escena musical con una carrera que inició a la temprana edad de 13 años en 1997. Su mensaje de despedida temporal ha resonado en sus seguidores, quienes lo han acompañado en este viaje musical y ahora lo apoyan en esta nueva etapa de exploración y crecimiento personal.

abel pintos.jpg

La hermosa noticia que compartieron Abel Pintos y su esposa

En un posteo en las redes, el cantante Abel Pintos anunció que se será papá por tercera vez, fruto de su relación con Mora Calabrese, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2021.

"Cuando estemos esperando nuestro tercero hijo no diremos nada, pero habrá señales", escribió el reconocido artista en una publicación en su feed de Instagram, donde se puede a su mujer de perfil, mostrando la incipiente pancita.

En el mismo posteo, Abel Pintos colgó otra imagen, en la cual está abrazando a Mora, ambos sonriendo frente a cámara. En cuestión de minutos, el posteo recibió más de 158 mil likes y cientos de mensajes.

En octubre del 2020, el artista y Mora Calabrese, fueron padres de Agustín. La pareja del cantante ya era mamá de Guillermina, a quien él considera como una hija del corazón.

Ese año, en una entrevista con La peña de Morfi, el reconocido músico reveló que, antes de conocer a Mora, no se sentía del todo preparado para traer un hijo al mundo: "El deseo de ser papá me llegó estando en pareja. Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a Mora me sentí preparado".

Tras la llegada de Agustín, Abel expresó sus ganas de armar una gran familia junto a su pareja. "Tengo ganas de volver a ser papá tantas veces como Dios lo quiera y Mora así lo disponga”, remarcó.