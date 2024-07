Adabel Guerrero recordó su dura historia de vida y contó cómo transitó el alcoholismo de su madre

“Les juro que me explota el corazón. Yo fui a visitar a mi hermano a institutos de menores, lo he ido a visitar a centros de rehabilitación, lo he ido a visitar a la cárcel infinidad de veces, entonces hablo desde un lugar de experiencia, lo viví en carne propia”, sumó.

Y remarcó: “Mi mamá fue alcohólica toda la vida, nosotros anduvimos de casa en casa, y yo siempre hablo de eso porque es una elección que vos elegís en tu vida, valga la redundancia. Hoy no sé nada de mi hermano porque desde que tuve una hija dije de mi vida pasada cierro la puerta, pero creo que uno decide, con lo que tiene, lo que va a ser”.

“Mi decisión fue ser bailarina y me enfoqué ahí, más allá de las tormentas que hubo a mi alrededor quise ser bailarina y encontré un lugar de contención en la escuela de danzas de La Plata. Yo volvía a casa y me encontraba con un panorama que no estaba bueno, y me arreglé sola desde los 17 años. Dormía en un colchón en el piso y fue mi elección hacer las cosas bien, y no sé si alguien me los impuso mis valores, creo que uno decide”, cerró muy emocionada Adabel.

La insólita revelación de Adabel Guerrero sobre su relación con la ex de su pareja: "Ahora nos vamos..."

Adabel Guerrero sorprendió a todos en su visita a Socios del espectáculo (El Trece) al contar la gran amistad que forjó con la ex mujer de Martín Lamela, su esposo y papá de su hija Lola, así como los planes conjuntos de los tres.

Según explicó la bailarina, Claudia Escobar pasó de ser la ex de su pareja a una de sus mejores amigas, al punto tal que llegó a ser la niñera de la pequeña Lola cuando era bebé. En tanto, reveló que hasta planearon irse todos juntos de vacaciones.

“Les voy a contar algo muy divertido. Clau, si estás mirando te pido mildis, no le gusta que hable de ella... Pero bueno. Claramente niñera ya no es, porque yo me mudé a Canning y tengo a una chica divina, Aby, que es lo más...”, confió una risueña Adabel Guerrero.

Al tiempo que agregó sin filtro: “Pero ahora en diciembre nos vamos todos de vacaciones. [...] Hace rato que quería llevármela de vacaciones pero no nos daba el presupuesto. Y ahora sí. Yo me llevo muy bien con Claudia”.

adabel guerraro claudia.jpg

“Es la mamá de los nenes de Martín, la quiero más que a Martín, sí. Cuando recién recién empezamos nos llevábamos pésimo porque ellos recién se separaban, como toda separación. Yo era Adabel, supongo que no le debe haber gustado mucho, a mí tampoco me hubiese gustado”, recordó Adabel entonces sobre el contexto que conoció a Claudia años atrás.

Así como agregó que “después pasó mucha agua, mucho tiempo. Ella se mudó a Mendoza con los nenes, estuvo como siete años. Y con Martín íbamos. Entonces ahí empezamos a tener una amistad, buena onda. Después ella vino para el baby shower de Lola, después cuando Lola ya había nacido. Y cuando ella decide volver a Buenos Aires volvía sin trabajo, y con Martín le ofrecimos trabajar en la escuela de danzas”.

“Primero con nenitas chiquitas porque es maestra jardinera. Y después pasó a ser la encargada de la escuela, mi mano derecha", explicó Guerrero confesando que así "Comenzó una amistad, una confianza", dado que "Clau es que es muy buena mina".