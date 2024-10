Alfa y su compañera llegaron al Cantando 2024 en moto y la reacción del jurado fue letal: "Inútiles"

Lo cierto es que el ex GH entró orgulloso a la pista manejando su moto apta para competición. "Yo no quiero ganar, quiero ser el uno... Siempre la idea es dar todo", le dijo entonces a Flor Peña, la conductora del reality.

Pero la realidad es que al jurado no le convenció para nada la propuesta, y Nacha Guevara fue la primera en darles una dura devolución. "Falta utilizar ese elemento. Yo no digo que tienen que andar dando vueltas por la pista. Pero si traemos esto que es tan importante hay que usarlo. Porque si no queda un aparato ahí y ustedes dando vueltas alrededor (...) La puesta desvirtuó el tema", argumentó y los calificó con un 4.

En tanto, Flavio Mendoza coincidió con su compañera y deslizó: "Una pena, porque si se piensa un poquitito se puede lograr más", levantando su paleta con otro 4.

Pero la respuesta letal llegó de la mano de Marcelo Polino, el más más exigente del jurado, que estuvo de acuerdo con sus compañeros y responsabilizó al coach por la idea que no sumó nada a la performance. "El coach del señor Alfa, que incorporó la moto, es el mismo coach que incorporó la carterita el otro día. Se ve que tiene la manía que incorporar cosas inútiles", sentenció antes de calificarlos con un 0.

Cantando 2024: el apasionado beso entre Mimi Alvarado y su compañero que generó polémica

Este viernes Mimi Alvarado se presentó en el Cantando 2024 (América) y dejó a todos en el estudio sin palabras tras el apasionado beso que le dio a su compañero Esteban Merdeni para cerrar su performance.

“Para Luciano (El Tirri) que lo mira por tele. Por no venir”, sentenció cuando finalizó la música. Acto seguido, se justificó: "Yo me fumé el año pasado cuando él hizo el baile hot con tres chicas, vi todo eso y fue tremendo. Yo me deje llevar, hice lo que pude”.

A su vez, habló del vínculo con su compañero y admitió: “Yo tengo mucha conexión real con él. Hay conexión en las miradas, eso transmite y hay cosas que no mienten. Pero es una conexión linda, sana y limpia, no algo sexual”.

Por su parte, Merdeni confirmó que actualmente no estaba en una relación formal y confesó: “Mimi es una chica muy linda, yo respeto que esté en una relación de muchos años y hay una línea que yo no cruzo. Tengo códigos y si está en pareja, está en pareja. Si estuviese soltera sería una mujer que invitaría a tomar algo, sin dudas”.

“Tengo novio hace 18 años pero nada, uno cuando conecta, conecta. No es culpa de nadie, pero conecte sanamente”, finalizó la novia del primo de Marcelo Tinelli.