Amalia Granata expuso el motivo por el que dejó de reclamarle la cuota alimentaria al Ogro Fabbiani

"Mi abogada se murió en la pandemia por COVID y el expediente quedó trunco. Había un convenio en dólares que quedó en la nada. Cuando nació Uma, él en ese momento era jugador y se fijó en otra moneda para evitar el ajuste permanente por inflación. La cosa es que no pagaba, debía millones", detalló.

Granata indicó que actualmente El Ogro le gira una suma en pesos, que es irrisoria. De hecho, ella decidió hacerse cargo de los gastos de Uma. "Él ahora pasa un mínimo para dejar sentado en la Justicia que tiene algo de voluntad de pago. Pasa 60 mil pesos y hasta hace cosa de un mes, pasaba 30. No tengo idea cuánto estará ganando ahora pero casa, comida, obra social, los intercambios que hace en la escuela... todo lo pagó yo. Hace ya 15 años", agregó.

Después de luchar y luchar, la hoy diputada reveló que tomó la determinación de no gastar tiempo ni salud en reclamarle a su ex. "Era desgastante. Llegó un punto en el que me pregunté qué era lo que quería y decidí priorizar mi salud mental, que en definitiva, también era la de mi hija porque si yo estaba mal ella también. Me dije a mí misma: si puedo darle todo lo que ella necesita, ¿para qué seguir?", señaló.

Al finalizar, la ex vedette mencionó que Uma no tiene interés en tener vínculo con su progenitor. "Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella pero no hubo manera", cerró.

Las fotos del festejo íntimo de cumpleaños de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Amalia Granata compartió varias fotos de un evento familiar muy especial: el festejo de cumpleaños número 16 de su hija Uma, fruto de su relación con el ex futbolista y actual DT el Cristian el Ogro Fabbiani, relación que llegó a su fin en 2008.

La adolescente festejó su cumpleaños de manera íntima con la presencia de Amalia, su pareja Leo Squarzon, el pequeño Roque, y la madre de la diputada, entre otros familiares cercanos.

amalia granata uma cumpleaños.jpg

El lugar elegido fue un reconocido restaurante donde todos celebraron de manera íntima en cumpleaños 16 de Uma y disfrutaron de una rica comida y postre.

“Feliz cumpleaños @umagranata!! te amo tanto mi princesa hermosa llena de luz y bondad. Que seas feliz siempre #16”, le dedicó la diputada en su cuenta de Instagram a su hija, a lo que la joven comentó: "Te amo ma".

Amalia Granata fue compartiendo además desde sus historias varias fotos de lo que fue esa noche especial donde de manera íntima celebraron en familia el cumpleaños de Uma.

Mirá las imágenes.

amalia granata uma cumpleaños 2.jpg